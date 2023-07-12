الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 16 فلسطينيا من الضفة الغربية

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، حملة مداهمات في مناطق متفرقة بالضفة الغربية، اعتقلت على إثرها 16 فلسطينيا، بينهم ثلاثة أسرى محررين وشقيقان.

ففي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال محمد عاطف أبو عكر، وآدم موسى أبو نصار، وقصي غالب المالحي، في العشرينيات من أعمارهم، من مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم.

ومن قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال، الشاب عبد عدنان الراعي، في الثلاثينيات من عمره، من المدينة.

ومن أريحا، اعتقلت قوات الاحتلال 3 مواطنين بينهم شقيقان، وهم: أمير وايهاب حميدات، والشاب يزن حميدات، من مخيم عقبة جبر بالمدينة.

ومن طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال المحررين أكرم عصام حسين قعدان (38 عاما)، وبهاء عماد قعدان (30 عاما) بعد أن داهمت منزليهما في الحي الغربي للمدينة، وحمزة يوسف سليط من مكان عمله في أحد المتنزهات على مدخل بلدة بلعا شرق طولكرم.

ومن الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال، الأسير المحرر اسماعيل الحلبي من بلدة دورا، جنوب الخليل.

ومن القدس، اعتقلت قوات الاحتلال الشابين سيف الشيخ، وأحمد عيسى، من بلدة عناتا شمال شرق القدس المحتلة.

ومن رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب أصيل عبد السلام برغوثي (20 عاما)، من بلدة كوبر شمال غرب رام الله.

ومن نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر حسام الرزة، والمواطن سائد المصري، من شارع عصيرة في المدينة.