انضم لمبادرة مشروعك واحصل على ترخيص لمدة 5 سنوات.. تفاصيل

تقدم وزارة التنمية المحلية من خلال مبادرة مشروعك لتنمية المشروعات المتوسطة والكبيرة مميزات كبيرة لتشجيع الشباب علي توفير فرص عمل لهم او للتوسع في مشروعاتهم القائمة بالفعل.

مبادرة مشروعك توفر قروضا للمواطنين لتنمية مشروعاتهم بمشاركة 6 بنوك وبمميزات تنافسية.

الانضمام لمشروعك

يمكن الانضمام لمبادرة مشروعك التابعة لوزارة التنمية المحلية، من خلال مكاتب مشروعك المنتشرة في المحافظات والتي تبلغ 228 مقرا.

_يمنح مشروعك ترخيص مؤقتة للمشروعات لمدة 5سنوات .



-تقديم أوراق إثبات الشخصية وعقد التمليك أو الإيجار المنشأة التي سيقام بها المشروع "شرط مشروعك".

-عرض المشروع ودراسة الجدوي ان وجد او طلب نموذج من المشروعات الموجودة بالمقرات بالمحافظات.



-تسليم المستندات للمسئول بالمقر وانتظار الرد.

التمويل الذي يمنحه مشروعك

_ يمول مشروعك المشروعات من 25 الف جنيه وحتى 2 مليون جنيه حسب طبيعة المشروع ومدة السداد والسماح وسعر الفائدة يحدان وفق ما تسفر عنه دراسة المشروع.

وتهتم وزارة التنمية المحلية بتشجيع عملاء مبادرة مشروعك وتقدم لهم العديد من المساعدات في تسويق منتجاتهم علي مستوي المحافظات بالتنسيق مع منصة أيادي مصر التابعة للوزارة والاشتراك في المعارض الكبري الرسمية للدولة .