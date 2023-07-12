ترحيب بـ إمام عاشور داخل غرفة خلع الملابس بالأهلي

أعلن اللاعب أحمد حسن عن ترحيب اللاعبين بالنادي الأهلي، باللاعب إمام عاشور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي" فيس بوك ".

وكتب أحمد حسن : "خاص.. هناك ترحيب داخل غرفة خلع ملابس الأهلي بإمام عاشور.. اللاعب تربطه صداقة قوية بعدد من اللاعبين والذين تواصلوا معه في الساعات الماضية لتهنئته بالصفقة".

وكشف الإعلامي أحمد شوبير، في وقت سابق ، عن آخر تطورات صفقة انتقال إمام عاشور إلى الأهلي، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وقال شوبير، في تصريحات عبر برنامجه على قناة أون تايم سبورتس: “الخطيب اجتمع مع كولر على هامش مران الفريق، وكولر يرغب بشدة في ضم إمام عاشور ويرى أنه البديل المناسب لحمدي فتحي الذي انتقل إلى الوكرة القطري”.

تطورات انضمام إمام عاشور لفريق الأهلي

وتابع: “إمام عاشور أتم إتفاقه مع مسئولي النادي الأهلي بشكل نهائي على كافة الأمور الخاصة بالعقد، على أن ينضم 5 مواسم، طب ايه اللي مأخر الموضوع؟ ميتيلاند طالب الحصول على المبلغ الذي دفعه إلى الزمالك لضم إمام عاشور وهو 3 مليون دولار”.

واختتم: “الأهلي يريد إنهاء الصفقة مقابل 2.5 أو 2.6 مليون دولار، ودفع المبلغ على دفعتين وهذا ما يعطل الصفقة، الأهلي يضع اللمسات الأخيرة في صفقة إمام عاشور وإذا حصل تعطيل للصفقة سيصبح بسبب النادي الدنماركي”.