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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جريمة عائلية تهز تونس.. لن تصدق ماذا فعل الولد بأمه وأبيه؟

صدى البلد

تواصل السلطات التونسية تحقيقاتها في جريمة قتل بمدينة صفاقس، جنوبي البلاد، حيث تم ذبح زوج وزوجته وطفلتهما، ويواجه الابن اتهاما بالقتل بالاشتراك مع صديق له.

وخلال الأيام الماضية، انتشرت أخبار حول أن الجناة في القضية التي وقعت مطلع الشهر الماضي، هم من المهاجرين الأفارقة في المدينة التي شهدت خلال الفترة الأخيرة توترات كبيرة بين المواطنين والمهاجرين الموجودين فيها، ما أجبر الحكومة على إخراج الأجانب من صفاقس.

وبحسب موقع إذاعة موزاييك التونسية، فإن الناطق باسم المحكمة الابتدائية في صفاقس، هشام الكسيبي، نفى الأخبار المتعلقة بتورط مهاجرين في الجريمة، مضيفا أنه إلى الآن لم يتم إخلاء سبيل ابن المجني عليهما وصديقه المتهمين في القضية.

وأكد الكسيبي أن التحقيقات مستمرة في الجريمة مع استمرار توقيف المتهمين (23 و24 عاما) وقد صدر بحقهما مذكرة إيداع بالسجن منذ يوم 12 يونيو الماضي.

وجاء قرار التوقيف بعد أن توفر لقاضي التحقيق في محكمة صفاقس الابتدائية أدلة وقرائن كافية لتوجيه تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار، بحسب الموقع.

وأظهرت المعاينات الأولية لموقع الجريمة بمنزل الضحايا، أن عملية القتل تمت بسكين كبير الحجم، وتم إخفاء أداة الجريمة في مكان غير بعيد عن مكان الواقعة.

ويبلغ الزوج القتيل 61 عاما وزوجته 52 عاما، بينما طفلتهما كانت تلميذة بالمرحلة الابتدائية وعمرها 10 سنوات.

السلطات التونسية جريمة قتل مدينة صفاقس ذبح زوج وزوجته وطفلتهما المهاجرين الأفارقة

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