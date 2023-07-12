مجلس الشمس: البت فى تراجع الأعضاء الأربعة عن استقالاتهم بعد انتهاء التحقيقات

عقد مجلس إدارة نادى الشمس اجتماعا طارئا فى التاسعة مساء أمس الثلاثاء الموافق ١١-٧-٢٠٢٣ بحضور د. أسامة أبوزيد رئيس المجلس والمحاسبة دعاء هشام بركات والمهندس كريم مسعود والنائب محمد الكومى والمحاسب عمرو عثمان والنائبة آية مدنى والمحاسب مصطفى عبدالرحمن تنزانيا أعضاء المجلس ومأمون العطار المدير التنفيذى لمناقشة طلب الرباعي المهندس حاتم الناقة نائب رئيس النادى والمحاسب محسن عبدالقادر أمين الصندوق والكابتن أسامة صلاح والكابتن أحمد سمير العدول عن استقالتهم والذي تقدموا به فى وقت سابق.

وقرر مجلس إدارة نادى الشمس فى اجتماعه الطارئ بالإجماع عدم البت فى عدول الأعضاء الأربعة عن استقالاتهم لحين انتهاء التحقيقات من قبل الجهة الإدارية واللجنة القانونية بالنادى بعدما أحال المجلس ما جاء فى الإستقالة لتلك الجهات من منطلق الشفافية المطلقة وضمان حقوق مجلس الإدارة الذى تعرض لاهانات وأكاذيب وافتراءات فى الفترة الماضية ليس لها أساس من الصحة .

وأكد مجلس إدارة نادى الشمس على عدم قيام أى مسئول بالمجلس بالرد فى الفترة السابقة احتراماً للوائح النادى والقوانين والجهات الإدارية المتابعة للحركة الرياضية مع الوضع فى الاعتبار أن هذه الأحداث تسببت فى اثار سلبية على جميع مسئولى مجلس الإدارة ليس فى النادى فقط ولكنها امتدت إلى محيط أعمالهم الخاصة وأسرهم.

وشدد مجلس الشمس على أنه يعلم جيدا مدى الضرر الذى طال أيضا أعضاء الجمعية العمومية للنادى نتيجة تلك الافتراءات فى ظل ثقتهم الغالية فى مجلسهم الذى لم يأل جهداً من أجل إسعادهم على مدار ٦ سنوات بثورة إنشائية وطفرة رياضية غير مسبوقة.

وأكد المجلس تصميمه على رد اعتباره أمام الجمعية العمومية التى اختارته باكتساح خاصة أن كرامة أى مسئول بالمجلس هى من كرامة الجمعية العمومية بالكامل.