ارتفاع محدود في أسعار الذهب.. وهذه قيمة عيار 21

ارتفعت أسعار الذهب ارتفاعًا محدودًا بالأسواق المحلية ، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، في ظل ارتفاع الأوقية بالبورصة العالمية، بفعل تراجع الدولار، مع ترقب الأسواق صدور بيانات التضخم الأمريكية في وقت لاحق اليوم، بجانب صدور بيانات أسعار المنتجين، غدًا الخميس، والتي سيكون لها تأثير على توجهات السياسة النقدية للفيدرالي الأمريكي في اجتماع الشهر الجاري.



قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتجارة الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب ارتفعت بقيمة 5 جنيهات بالأسواق المحلية مع بداية تعاملات اليوم، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 2180 جنيهًا، بينما ارتفعت الأوقية بقيمة 3 دولارات، لتسجل مستوى 1934 دولارًا.

وأضاف أن جرام الذهب عيار 24 سجل 2492 جنيهات، وجرام الذهب عيار 18 سجل 1869 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 14 سجل 1454 جنيهًا، والجنيه الذهب سجل 17440 جنيهًا.

وكانت أسعار الذهب قد ارتفعت بقيمة 5 جنيهات بالأسواق المحلية خلال تعاملات أمس الثلاثاء، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 2170 ولامس مستوى 2190 دولارًا، واختتم التعاملات عند مستوى 2175 جنيهًا، بينما ارتفعت الأوقية بقيمة 6 دولارات.

حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 1925 دولارًا، ولامست مستوى 1940 دولارًا، واختتم التعاملات 1931 دولارًا.