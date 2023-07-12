عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

ارتفاع محدود في أسعار الذهب.. وهذه قيمة عيار 21

صدى البلد

ارتفعت أسعار الذهب ارتفاعًا محدودًا بالأسواق المحلية ، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، في ظل ارتفاع الأوقية بالبورصة العالمية، بفعل تراجع الدولار، مع ترقب الأسواق صدور بيانات التضخم الأمريكية في وقت لاحق اليوم، بجانب صدور بيانات أسعار المنتجين، غدًا الخميس، والتي سيكون لها تأثير على توجهات السياسة النقدية للفيدرالي الأمريكي في اجتماع الشهر الجاري.

txt

فشلت في الصعود بـ مصر | أسعار الذهب عالميا في أعلى مستوى لها من 3 أسابيع

txt

رسميا.. سعر الدولار الآن في مصر أمام الجنيه


قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتجارة الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب ارتفعت بقيمة 5 جنيهات بالأسواق المحلية مع بداية تعاملات اليوم، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 2180 جنيهًا، بينما ارتفعت الأوقية بقيمة 3 دولارات، لتسجل مستوى 1934 دولارًا.

وأضاف أن جرام الذهب عيار 24 سجل 2492 جنيهات، وجرام الذهب عيار 18 سجل 1869 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 14 سجل 1454 جنيهًا، والجنيه الذهب سجل 17440 جنيهًا.

وكانت أسعار الذهب قد ارتفعت بقيمة 5 جنيهات بالأسواق المحلية خلال تعاملات أمس الثلاثاء، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 2170 ولامس مستوى 2190 دولارًا، واختتم التعاملات عند مستوى 2175  جنيهًا، بينما ارتفعت الأوقية بقيمة 6 دولارات.

حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 1925 دولارًا، ولامست مستوى 1940 دولارًا، واختتم التعاملات 1931 دولارًا.

الذهب أسعار الذهب سعر الذهب اليوم سعر جرام الذهب اليوم سعر الذهب مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بصورة ساخرة.. إمام عاشور يرد على أنباء توقيعه للأهلي

1000 جنيه|تراجع أسعار الذهب مجددا وهذه قيمة عيار 21 الآن

شوبير: سيف الجزيري يحل أزمة إيقاف القيد في الزمالك

أخوها جه وشافهم في وضع مخل.. تفاصيل احتجاز شاب في عمارة 30 بالجيزة

المادة 6.. الزمالك مهدد بالإحالة للانضباط في قمة الأهلي 126| تفاصيل

صور فاضحة في أحضانه.. علاقة حب بين شاب مصري وثرية عربية تنتهي بفضيحة

المباحث في معهد ناصر.. محامي طبيب الساحل يكشف تفاصيل عن متعلقاته

طاقم حكام قمة الأهلي والزمالك الـ 126 كاملا في الدوري غدا| الأسماء

موضوعات متعلقة

شعبة المسابك: حوافز الحكومة لتنشيط الاستثمار غير مسبوقة وتساعد على تنمية الصناعة

الذهب في أعلى مستوياته خلال 3 أسابيع مع الرهان على إبطاء رفع الفائدة الأمريكية

استقرار أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات

المصريين الأفارقة: توقيع اتفاقيتي تعاون بين مجتمع الأعمال المصري والأردني

استثمارات ألمانية لتطوير الأجهزة والبرامج المدمجة لصناعة السيارات في مصر قريبا

160 لقاءً ثنائيا لبعثة المشتريين على هامش فاعليات معرض أجرو إيجيبت

تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأربعاء 12 يوليو 2023

الدولار يهبط قبيل بيانات التضخم الأمريكية والإسترليني عند أعلى مستوى في 15 شهرا

ترشيحاتنا

فى الحر الشديد .. صدقة تأتي لك بثواب لا حصر له حاول أن تفعلها

بعد فرنسا.. رئيس الوزراء الهندي يزور الإمارات

الشاباك الإسرائيلي يعتقل 6 فلسطينيين بزعم تشكيل خلية وتنفيذ هجمات بالضفة الغربية

بعد الإعلان عن أماكن جديدة بقطاع الكهرباء.. اعرف شروط التعيين بالوظائف الحكومية

أنا بخير.. تركي آل الشيخ ينفي الصورة المتداولة له على سرير المرض

هدية ذهب ببلاش| ميكروباصات كينج لونج 2023 بـ مبادرة الإحلال بهذا السعر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يستحق السجن.. لن تصدق ما فعله بريطاني بـ قطة أعلى حافة منحدر

قبل القمة 126.. لماذا طلب كولر هذه الطلبات من الخطيب؟| فهل حسم الأمر؟

هل يؤثر المرض النفسي في اكتشاف بعض أنواع السرطان.. دراسة صادمة

فيديو صدم البريطانيين.. سائق يلقي سيدة معاقة من الكرسي المتحرك

فيديو

حفظ القرآن ويحب النبي والصحابة.. أبرز تصريحات جورج قرداحي عن الإسلام

موعد نتيجة امتحانات الثانوية العامة.. إعلان هام من وزير التعليم

من السجدة إلى قسم الشرطة.. قصة حسن شاكوش وزوجته ريم طارق

هزة جديدة في أسعار الذهب واستقرار الدولار بالبنوك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أم المشاكل

مني أحمد

منى أحمد تكتب: هل تتغير معادلة الحرب الروسية الأوكرانية؟

محمد الصاحى يكتب: ليالي اللغة العربية.. وإبداعات جامعة الإسكندرية

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: البحر الأحمر.. أصالة شعب وحنكة محافظ

خالد جمال

خالد جمال يكتب| طيب وأمير.. عرض كوميدي جميل على مسرح ميامي

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الجسر الرقمي للشلل والإعاقات الحركية

د. هالة حربي

هالة حربي تكتب : قراءة في مسرحية العادلون لـ ألبير كامو

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : التلصّص الإلكتروني على حرمة الحياة الخاصة

اﻟﻤﺰﻳﺪ