فشلت في الصعود بـ مصر | أسعار الذهب عالميا في أعلى مستوى لها من 3 أسابيع

ارتفعت أسعار الذهب لتسجل أعلى مستوياتها في ثلاثة أسابيع، ووصلت أسعار الذهب الفورية خلال جلسة اليوم، الأربعاء، بنسبة 0.1% عند 1940 دولارا للأونصة لتتداول وقت كتابة التقرير عند المستوى 1934 دولارا للأونصة.

وراهنت الأسواق على أن البنك الفيدرالي اقترب من نهاية دورة رفع أسعار الفائدة، وأن بيانات التضخم التي تصدر اليوم عن الاقتصاد الأمريكي ستدعم هذا السيناريو.

وفي مصر، فشلت أسعار الذهب في الصعود من جديد على الرغم من الارتفاع الحالي الذي نشهده في سعر الذهب العالمي، يأتي هذا في ظل تغيرات في السوق المحلي بشكل كبير تسبب معه في هدوء تحركات أسواق الذهب في ظل استيعاب المشاركين في الأسواق للتطورات الجديدة ومحاولة تحديد تأثيرها المتوقع على الأسواق.

سعر الذهب اليوم

ويُقدّم موقع "صدى البلد" سعر الذهب اليوم، الأربعاء 12-7-2023، على مستوى جميع الأعيرة الذهبية، حيث يتابع العديد من المواطنين أسعار الذهب، خاصة المقبلين على الزواج والراغبين في الاستثمار.

سعر الذهب عيار 24

وسجّل سعر الذهب اليوم عيار 24 الأعلى سعرًا 2486 جنيها.

سعر الذهب عيار 21

سعر الذهب اليوم عيار 21 الأكثر انتشارًا 2175 جنيها للجرام للشراء و2165 جنيها للبيع.

سعر الذهب عيار 18

سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 اليوم 1864 جنيها.

سعر الجنيه الذهب اليوم

سجّل سعر الجنيه الذهب اليوم 17.400 ألف بدون مصنعية.

وسجل سعر أونصة الذهب “الأوقية” 77.315 جنيه للجرام.