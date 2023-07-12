الذهب في أعلى مستوياته خلال 3 أسابيع مع الرهان على إبطاء رفع الفائدة الأمريكية

ارتفعت أسعار الذهب لتسجل أعلى مستوياتها في ثلاثة أسابيع حيث راهنت الأسواق على أن البنك الفيدرالي قد اقترب من نهاية دورة رفع أسعار الفائدة وأن بيانات التضخم التي تصدر اليوم عن الاقتصاد الأمريكي ستدعم هذا السيناريو.



ارتفعت أسعار الذهب الفورية خلال جلسة اليوم الأربعاء بنسبة 0.1% وذلك بعد أن سجلت أعلى مستوى في 3 أسابيع عند 1940 دولار للأونصة لتتداول وقت كتابة التقرير عند المستوى 1934 دولار للأونصة، وفق تحليل جولد بيليون.

نجح الذهب أمس في الاغلاق فوق مستوى المقاومة الأولي 1930 دولار للأونصة ويواجه الآن منطقة المقاومة حتى 1940 دولار للأونصة متضمنة المتوسط المتحرك لـ 100 يوم عند 1934 دولار للأونصة، وفي حالة وجد الذهب الدعم من بيانات التضخم اليوم قد يستطيع اختراق منطقة المقاومة وهو ما يفتح الباب أمام المزيد من المكاسب على المدى القصير، ليستعيد الذهب الاتجاه الصاعد وينهي الاتجاه الهابط الذي بدأ منذ تسجيله أعلى مستوى تاريخي عند 2080 دولار للأونصة مطلع شهر مايو الماضي.

الأسواق تنتظر صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين عن الولايات المتحدة عن شهر يونيو، مع توقعات بارتفاع المؤشر السنوي الأساسي الذي يستثنى منه العناصر المتغيرة مثل الوقود والغذاء بنسبة 5% بعد أن كانت القراءة السابقة بنسبة 5.3%، وتراجع التضخم الأساسي يعمل على زيادة التوقعات أن البنك الفيدرالي قد يحتاج إلى قرار واحد لرفع أسعار الفائدة 25 نقطة أساس خلال النصف الثاني من العام، وهو الأمر الذي سيعمل على دعم أسعار الذهب بشكل كبير كونه المعدن النفيس يتأثراً سلباً بارتفاع أسعار الفائدة.

من جهة أخرى تم التسعير في الأسواق باحتمال أعلى من 92% أن البنك الفيدرالي سيلجأ إلى رفع الفائدة 25 نقطة أساس في اجتماعه هذا الشهر، بينما تلاشت التوقعات باحتمالية حدوث رفع آخر هذا العام، و في حالة استقرار معدلات التضخم دون حدوث انخفاض أو في حالة حدوث ارتفاع غير متوقع في التضخم فسيكون التأثير سلبي بشكل كبير على أسعار الذهب، لأن ذلك سيعني حاجة البنك الفيدرالي إلى المزيد من قرارات رفع الفائدة لمواجهة التضخم المتزايد وهو ما يزيد تكلفة الفرصة البديلة للذهب لأنه لا يقدم عائد لحائزيه.

وذكر تحليل جولد بيليون ، أن استمرار الدولار الأمريكي في التوسع في خسائره للجلسة الخامسة على التوالي ليتداول عند أدنى مستوياته في شهرين وفقاً لمؤشر الدولار الذي يقيس أداؤه مقابل سلة من 6 عملات رئيسية حيث انخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.2% وسجل أدنى مستوى في شهرين عند 101.01، بينما قد انخفض منذ بداية الأسبوع بنسبة 0.8% وهو ما دعم ارتفاع أسعار الذهب.

انخفاض الدولار يأتي بالتوازي مع تراجع عوائد السندات الأمريكية منذ بداية الأسبوع بسبب تغير التوقعات في الأسواق بشأن مستقبل أسعار الفائدة الأمريكية، فقد انخفض العائد على السندات لأجل 10 سنوات منذ بداية الأسبوع بنسبة 3.1% لتسجل أدنى مستوى في أسبوع عند 3.941%.

تراجع عوائد السندات يزيد من جاذبية الذهب في الأسواق لأنه أصل لا يقدم عائد لحائزيه على عكس السندات، والفترة الحالية تشهد تخلي المشاركين في الأسواق عن السندات لصالح أسواق السلع والأسهم.



أسعار الذهب في مصر

فشلت أسعار الذهب في مصر في الصعود من جديد على الرغم من الارتفاع الحالي الذي نشهده في سعر الذهب العالمي، يأتي هذا في ظل تغيرات في السوق المحلي بشكل كبير تسبب معه في هدوء تحركات أسواق الذهب في ظل استيعاب المشاركين في الأسواق للتطورات الجديدة ومحاولة تحديد تأثيرها المتوقع على الأسواق، وفق جولد بيليون.

سجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً اليوم الأربعاء 2175 جنيه للجرام منخفضاً عن سعر افتتاح جلسة الأمس بمقدار 5 جنيهات، وذلك بعد أن ارتفع يوم أمس وسجل اعلى مستوى عند 2190 جنيه للجرام قبل أن يعود إلى المستوى 2175 عند الاغلاق.

حتى الآن تستقر أسعار الذهب المحلي تحت المستوى 2200 جنيه للجرام وهو ما يزيد من الضغط السلبي على الأسعار التي أثبتت في أكثر من جلسة عدم قدرتها على الارتفاع فوق هذا المستوى على الرغم من الدعم الواضح من سعر الذهب العالمي الذي نجح في التداول فوق مستويات مقاومة هامة.

التغيرات الحالية في السوق المحلي أدت إلى حالة من الترقب لمعرفة تأثير هذه التغيرات على الأسواق خلال الفترة القادمة وكيفية تحرك الأسعار وفقا لهذه المتغيرات.

و أعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي نتائج إيجابية في برنامج الطروحات الحكومي حتى الآن، والخطط المستقبلية لتحركات الحكومة في الأزمة الحالية وكيفية تدبير العملة الصعبة للوفاء بالتزامات البلاد، وجاء في المؤتمر أن الحكومة المصرية استطاعت توفير عقود بيع لطروحاتها الحكومية بقيمة 1.9 مليار دولار منها حصيلة دولارية بقيمة 1.6 مليار دولار والباقي سيتم تحصيله بالجنيه المصري.

وتم الإعلان عن عدد من الصفقات الحالية والتي لم يتم الانتهاء منها بعد، وأظهر توجه الحكومة إلى زيادة الحصيلة الدولارية خلال السنوات الثلاثة القادمة ليصبح إجمالي الدخل الحكومي 191 مليار دولار خلال عام 2026 القادم.

وأشار رئيس الوزراء أن الزيادة المستهدفة في الدخل الحكومي سيتم تحقيقها من خلال زيادة إيرادات قناة السويس وتحويلات العاملين في الخارج بنسبة 10% سنوياً إلى جانب زيادة إيرادات قطاع الصادرات والقطاع السياحي بنسبة 20%.

توقعات أسعار الذهب العالمية والمحلية

استطاعت أسعار الذهب الفورية الاغلاق أمس والاستقرار خلال جلسة اليوم فوق مستوى المقاومة الأولي 1930 دولار للأونصة، والآن تحاول الأسعار اختراق منطقة المستوى 1935 دولار للأونصة الذي يحتوي على المتوسط المتحرك لـ 100 يوم.

كما أشرنا أمس أن الذهب بعد تخطيه منطقة المقاومة الأولية السابق الإشارة إليها سيواجه منطقة المقاومة الرئيسية 1940-1943 دولار للأونصة متمثلة في المتوسط المتحرك لـ 50 يوم ومستوى المقاومة الرئيسي في هذه المنطقة عند 1942 دولار للأونصة.

ستعمل هذه المنطقة على الحد من صعود الذهب حتى يتمكن من اختراقها بشكل ناجح، وقد يجد الذهب الدعم الكافي من بيانات التضخم الأمريكية التي تصدر اليوم والتي سيكون لها تأثير كبير على تحركات الذهب خلال الفترة القادمة كون الذهب يتداول حالياً عند مستويات حرجة تؤثر على توجهه على المدى القصير.

بالنسبة لأسعار الذهب المحلية نجد أن الأسعار فشلت في اختراق المستوى 2200 جنيه للجرام عيار 21 وعليه عادت إلى التراجع والتداول فوق المستوى 2170 جنيه للجرام، وقد أشرنا من قبل أن استمرار التداول تحت المستوى 2200 يجبر الأسعار على التذبذب والتراجع حتى مستويات 2150 جنيه للجرام ومن بعده القاع السعري عند 2130 جنيه للجرام.