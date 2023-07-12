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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حفاظا على الطبيعة.. حملة إزالة للتعديات في «لاجونا دهب»

شنت الوحدة المحلية لمجلس مدينة دهب بجنوب سيناء حملة إزالة مكبرة علي الاشغالات والتعديات في منطقة اللاجونا بدهب بعد تزايد التعديات والأعمال المخالفة لطبيعة دهب التي تعتبر محمية طبيعية .


وقد قامت الوحدة المحلية بدهب بالدفع بالمعدات الثقيلة لازالة الخيام و المظلات و الشوايات واعادة المنطقة إلي أصلها مرة أخرى.


وقد نالت الحملة استحسان من محبي وعشاق دهب من اجل الحفاظ علي منطقة اللاجونا ذات الطبيعية الخلابة والتي توصف بالمياه التركواز والرمال البيضاء والذي يلتقي فيه البحر بالجبل.


وقال اللواء أحمد جميل، رئيس مدينة دهب، إنه جرى شن حملة نظافة وازالة موسعة لرفع الأحجار والمخلفات بشواطئ منطقة اللاجون، والتي نجمت عن إزالة الإشغالات بالمنطقة من زوار والتي تمثلت في عدد كبير من "العشش"، لإعادة المنطقة إلى رونقها وطبيعتها الساحرة.


وأكد رئيس المدينة  أنه جرى تكثيف الإجراءات الأمنية على المنطقة لمنع أي حدوث اشغالات جديدة، مع استمرار حملات إزالة التعديات والإشغالات بكافة المناطق السياحية حفاظًا على الشكل الحضاري اللائق بمدينة دهب، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء.


وأشار إلى أن منطقة اللاجونا تعد من أهم المناطق السياحية بالمدينة، وتعد المركز الرئيسي للغوص في المدينة، كما يوجد بها مراكز لتعليم الغوص معتمدة على مستوى العالم، وتضم أجمل الشعاب المرجانية، والعديد من أنواع الأسماك الملونة.


وأوضح أنه  يجري تكثيف الحملات الخاصة برصد مخالفات السيارات، ومخلفات القمامة بكافة قطاعات المدينة للحفاظ على المظهر الحضاري، وتوفير الراحة للسائحين خلال استمتاعهم بالمناطق السياحية.

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حملة ازالة دهب اللاجونا نظافة

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