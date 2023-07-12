الجمعة الـ 10 مساءً.. أبطال فيلم أصل الحكاية في ضيافة "سبوت لايت"

أعلن برنامج “سبوت لايت” من تقديم الإعلامية شيرين سليمان والمذاع عبر فضائية صدى البلد عن كواليس الحلقة القادمة، حيث يقدم البرنامج لقاءات خاصة وحصرية مع أبطال الفيلم الكوميدي “أصل الحكاية” وعلى رأسهم النجم بيومي فؤاد والنجمة شيري عادل.



كما يقدم البرنامج أيضًا فقرة متميزة تقدم لقاءات حصرية مع أعضاء الكورال الغنائي “فويس باند”، وذلك يوم الجمعة القادم في العاشرة مساءً.



وجدير بالذكر أن فيلم أصل الحكاية شارك فيه عدد كبير من الفنانين، أبرزهم خالد الصاوى، وبيومى فؤاد، ومحمد ثروت، وشيرى عادل، وعلاء مرسى، وهالة فاخر، ومحمود حافظ، وكريم عفيفى، وعابد عنانى، ومحمد محمود، ويوسف عثمان، وياسر الطوبجى، وآخرون، والعمل من تأليف وإخراج محمد أمين.