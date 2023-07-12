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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

سقوط عصابة تزوير العملات الوطنية والمحررات الرسمية بالدقهلية

المتهمين
المتهمين

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عناصر تشكيل عصابى بالدقهلية تخصص نشاطه الإجرامى فى تزوير المحررات الرسمية والعملات الوطنية وترويجها على المواطنين.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قيام (شخصين- مقيمان بمحافظة الدقهلية) بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فـى تزوير المحررات الرسمية والعملات الوطنية وترويجها على المواطنين من خلال مطبعة ملك أحدهما.

عقب تقنين الإجراءات بمشاركة مديرية أمن الدقهلية تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما حال تواجدهما بالمطبعة المُشار إليها وبحوزتهما (عملات ورقية "مزورة" فئات مختلفة -بطاقة رقم قومى ورخصة قيادة "مزورتين" - مكبس ورقـى - جهاز كمبيوتر - طابعة - 2 هاتف محمول).. وبمواجهتهما إعترفا بنشاطهما الإجرامى على النحو المُشار إليه ، وقررا أن المبالغ المقلدة كانت معدة للترويج بين المواطنين والمحررات المزورة لإعطائها لمن لديهم موانع قانونية وغير قادرين، على إستخراجها بالطرق الرسمية.

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تزوير المحررات الرسمية وتقليد العملات الوطنية.

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