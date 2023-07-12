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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير المالية الروسي: لا أستبعد حدوث تغيير في عجز الميزانية الفيدرالية

روسيا
روسيا

قال وزير المالية الروسي، أنطون سيلوانوف، اليوم الأربعاء، إن وزارة المالية الروسية لا تستبعد حدوث تغيير في عجز الميزانية الفيدرالية في عام 2023.

وقال سيلوانوف ردا على سؤال حول توقعات العجز للعام الحالي: "الاقتصاد الروسي متحرك. ويمكن للعجز أيضا أن يتغير قليلا. في اتجاه واحد وفي اتجاه آخر".

وفقًا لقانون ميزانية الاتحاد الروسي، من المقرر أن تبلغ الإيرادات في عام 2023 26.13 تريليون روبل (288 مليار دولار)، والنفقات - 29.05 تريليون روبل (320 مليار دولار) وعجز - 2.92 تريليون روبل (32.1 مليار دولار). 

وفي الوقت نفسه ، وفقًا لوزارة المالية ، بلغ العجز في الميزانية الفيدرالية الروسية في الفترة من يناير إلى يونيو 2.59 تريليون روبل (28.5 مليار دولار) ، بعد أن انخفض من 3.41 تريليون روبل (37.5 مليار دولار) في الفترة من يناير إلى مايو 2023.

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