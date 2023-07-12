عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الكرملين: التعاون بين روسيا والصين ليس موجها ضد دولة ثالثة

صدى البلد

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الصين على جدول الأعمال، وهدفها في المقام الأول تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي ومناقشة الوضع العالمي.

وقال بيسكوف، في تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم": "التعاون بين روسيا والصين ليس موجها ضد دولة ثالثة"، لافتا إلى أن العلاقات بين البلدين تجلب السلام وتحقق الاستقرار في المنطقة، وتخلق الازدهار لشعبي البلدين وكذلك لشعوب العديد من المناطق.

من ناحية أخرى، أشار بيسكوف إلى أن استخدام ذخائر عنقودية من قبل أوكرانيا يجبر روسيا على اتخاذ تدابير مضادة، مؤكدا أن الناتو تحالف هجومي يحمل طبيعة عدوانية وخطرة.

وأضاف أن قمة مجموعة السبع تقدم ضمانات أمنية لأوكرانيا خاطئة وخطيرة لأنها بهذا تتعدي على أمن روسيا.

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بصورة ساخرة.. إمام عاشور يرد على أنباء توقيعه للأهلي

طاقم حكام قمة الأهلي والزمالك الـ 126 كاملا في الدوري غدا| الأسماء

الحكومة تعلن موعد إجازة رأس السنة الهجرية وثورة يوليو

المادة 6.. الزمالك مهدد بالإحالة للانضباط في قمة الأهلي 126| تفاصيل

شوبير: سيف الجزيري يحل أزمة إيقاف القيد في الزمالك

1000 جنيه|تراجع أسعار الذهب مجددا وهذه قيمة عيار 21 الآن

صور فاضحة في أحضانه.. علاقة حب بين شاب مصري وثرية عربية تنتهي بفضيحة

أخوها جه وشافهم في وضع مخل.. تفاصيل احتجاز شاب في عمارة 30 بالجيزة

ترشيحاتنا

منتخب رجال سلاح الشيش يواصل استعداداته لبطولة العالم

قرار جمهوري بفض دور الانعقاد الثالث لـ مجلس النواب

حكايات من حياة ميلان كونديرا صاحب «كائن لا تحتمل خفته»

قرار عاجل بشان إعادة محاكمة 7 متهمين في داعش إمبابة

المصيف خلص عليهم.. تفاصيل مؤلمة في وفاة 3 من أسرة واحدة بسبب الدوامات

هدية ذهب ببلاش| ميكروباصات كينج لونج 2023 بـ مبادرة الإحلال بهذا السعر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فيديو صدم البريطانيين.. سائق يلقي سيدة معاقة من الكرسي المتحرك

من المسرح إلى البوكس.. كواليس اقتياد حسن شاكوش من فيلته للقسم

احذر.. ظهور هذه العلامات دليل على إصابتك بسرطان القولون

مشهد لممثل هندي في مسلسل كوري شهير يثير غضب العرب.. اعرف القصة

فيديو

هزة جديدة في أسعار الذهب واستقرار الدولار بالبنوك

وقف القيد في الزمالك.. شيكابالا تاريخ من العشق والغرامات / فيديو جراف

فيضانات عارمة تهدد هذه الدول | تفاصيل ظاهرة آل نينو

المرض نهش جسده.. تطورات جديدة بأزمة ايمان البحر درويش الصحية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أم المشاكل

مني أحمد

منى أحمد تكتب: هل تتغير معادلة الحرب الروسية الأوكرانية؟

محمد الصاحى يكتب: ليالي اللغة العربية.. وإبداعات جامعة الإسكندرية

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: البحر الأحمر.. أصالة شعب وحنكة محافظ

خالد جمال

خالد جمال يكتب| طيب وأمير.. عرض كوميدي جميل على مسرح ميامي

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الجسر الرقمي للشلل والإعاقات الحركية

د. هالة حربي

هالة حربي تكتب : قراءة في مسرحية العادلون لـ ألبير كامو

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : التلصّص الإلكتروني على حرمة الحياة الخاصة

اﻟﻤﺰﻳﺪ