الكرملين: التعاون بين روسيا والصين ليس موجها ضد دولة ثالثة

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الصين على جدول الأعمال، وهدفها في المقام الأول تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي ومناقشة الوضع العالمي.

وقال بيسكوف، في تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم": "التعاون بين روسيا والصين ليس موجها ضد دولة ثالثة"، لافتا إلى أن العلاقات بين البلدين تجلب السلام وتحقق الاستقرار في المنطقة، وتخلق الازدهار لشعبي البلدين وكذلك لشعوب العديد من المناطق.

من ناحية أخرى، أشار بيسكوف إلى أن استخدام ذخائر عنقودية من قبل أوكرانيا يجبر روسيا على اتخاذ تدابير مضادة، مؤكدا أن الناتو تحالف هجومي يحمل طبيعة عدوانية وخطرة.

وأضاف أن قمة مجموعة السبع تقدم ضمانات أمنية لأوكرانيا خاطئة وخطيرة لأنها بهذا تتعدي على أمن روسيا.