روسيا: إحباط 30 هجوما للقوات الأوكرانية والقضاء على 600 جندي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، إحباط 30 هجوما شنته القوات الأوكرانية، علي أراضيها، بالإضافة إلى القضاء على أكثر من 600 جندي خلال اليوم الماضي.

وكان قد قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء ، إن روسيا ستضطر للرد على أوكرانيا التي يحتمل أن تستخدم القنابل العنقودية، دون الخوض في التفاصيل.

وأوضح بيسكوف: "من الطبيعي أن يغير الاستخدام المحتمل للقنابل العنقودية قواعد اللعبة وسيجبر روسيا على اتخاذ خطوات محددة ردًا على ذلك".

في وقت سابق، ذكرت خدمات الطوارئ في منطقة زابوروجيا أن القوات الأوكرانية قصفت مدينة توكماك بالذخائر العنقودية.

وحذر وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو، من أنه إذا تم توريد الذخائر العنقودية الأمريكية إلى أوكرانيا، فسوف يتعين على روسيا استخدام أسلحة مماثلة ضد القوات الأوكرانية.