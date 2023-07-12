مهما كانت العواقب.. اليابان تعلن مواصلة دعم أوكرانيا أمام روسيا

قال رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، اليوم الأربعاء، إنه لا يمكن قبول أن يتم تغيير الأوضاع بالقوة في أي مكان بالعالم.

وأكد كيشيدا، أن قمة مجموعة السبع ستواصل الوقوف إلى جانب أوكرانيا مهما تطلب الأمر.

وأضاف بيان مجموعة السبع، سنقف مع أوكرانيا في دفاعها عن نفسها ضد الهجوم الروسي مهما طال الأمر.

وتعتبر قمة مجموعة السبع هي اجتماع سنوي لزعماء أكبر سبع دول اقتصادية في العالم، وهي كندا، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، واليابان، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة.

وتهدف المجموعة إلى التعاون في مواجهة التحديات العالمية مثل الأمن، والتغير المناخي، والتنمية المستدامة.