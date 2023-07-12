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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

معتز هشام : لا تجمعني صفات مع ياسين في ليه لأ .. وأشبه عمر الشريف ورامي مالك

معتز هشام ونيللي
معتز هشام ونيللي كريم

خطف الفنان الشاب معتز هشام الأضواء بعد مشاركته في مسلسل ليه لأ الجزء الثالث مع الفنانة نيللي كريم والذي يعرض حاليا على منصة شاهد.

معتز استفز الجمهور بشخصيته، والتقى صدى البلد به وكشف لنا عن كواليس تحضيره للشخصية وكيف رأى هجوم الجمهور عليه على مواقع التواصل الإجتماعي بسبب الشخصية، وكيف وجد العمل مع الفنانة نيللي كريم، كما تحدث عن  فيلم سكر والتعاون مع الفنانة ماجدة زكي. 

كل من في العمل أحبوه كثيرا، والعمل مع مريم نعوم رائع فقد تقابلنا مرتين وهذه هي المرة الأولى التي نتعاون فيها وسعيد بهذا التعاون للغاية.

التحضير لشخصية ياسين لم يكن سهلا فقد تكلمت مع نادين خان المخرجة من أجل الوقوف على تفاصيل الشخصية وكيف ترى هى الشخصية وما أراه أنا، وهناك شخص أعرفه قريب من ياسين واستعنت بصفات منه وتوصلنا للشكل الذي ظهرت به، وأنوه أنه لا يوجد صفات مشتركة بيننا. 

وعن ردود الفعل قال:" سعدت جدا بما استقبلته على السوشيال ميديا، وهى نجاح بالنسبة لي،  أما التعليقات السلبية على معتز أستقبلها وأحاول أن أطور من نفسي".

وأكد أن نيللي كريم تعيش بشخصية الأم التي تجسدها في العمل خارج التصوير وقال:" قدمت لي العديد من النصائح التي سأستفيد منها في مشواري الفني وحياتي الشخصية، والعمل بشكل عام خطوة مهمة في حياتي. 

لا يحب معتز هشام أن يقدم أدوارا مكررة ويقول:"أبحث دائما عن التجديد، ومن الممكن أن أجسد شخصية مكررة في حالة واحدة إذا كانت مختلفة في العديد من التفاصيل الخاصة بالخط الدرامي والشخصية".

وعن تجربة المسلسلات التاريخية في مملكة النار قال:" أحببت تلك النوعية من الأعمال الدرامية وأتمنى أن أتواجد في عمل آخر قريبا وتلقيت ردود فعل على ممالك النار قوية للغاية واللغة العربية التي تعلمتها أفادتني".

وعن تشبيهه بـ رامي مالك وعمر الشريف علق:" أشعر بالفعل أنني قريب من الاثنين عمر الشريف قديما ورامي مالك حاليا".

ويرى معتز هشام أن الجمهور عرفه منذ أن ظهر في مسلسل أبو عمر المصري، وقال:"حققت شهرة رائعة في هذا المسلسل، وزادت بعد ممالك النار.

وكشف" هشام" كواليس فيلم سكر والتعاون مع الفنانة ماجدة زكي وقال:" هي نجمة كبيرة جدا وسعدت بالعمل معها فهي مثل والدتي وأصبحنا اسرة بعد ان صورنا 9 شهور، وأنا أجسد دور طارق وهو يعيش في دار أيتام، وانتهينا من تصويره ومن المقرر أن يطرح قريبا. 

معتز هشام ليه لا الجزء الثالث نيللي كريم الفنانة نيللي كريم السوشيال ميديا

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