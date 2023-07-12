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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وفد وزارة العدل يتفقد مقر مجمع محاكم ونيابات فايد الجديد بالإسماعيلية

خلال الجولة
خلال الجولة

تفقد وفد وزارة العدل، رافقه  سامي سليم عضو مجلس النواب بمحافظة الإسماعيلية و ممثلي شركة المقاولات، موقع مشروع مبني مجمع محاكم و نيابات فايد لاستلام الأرض بشكل رسمي في وجود مهندسي الشركة المنفذة.

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من جانبه اعلن النائب سامي سليم، استلام وزارة العدل، رسميا، موقع أعمال إنشاء مجمع محاكم و النيابات، مؤكدا أنه خلال أيام ستبدأ الشركة المنفذة بالعمل في أول خطوات الانشاء و توريد المعدات و مهام العمل.

شمل الوفد القائم علي الزيارة عدد من قيادات وزارة العدل و الجهات الاستشارية للمشروع و علي رأسهم المهندس محمد حمودة الاستشاري بوزارة العدل، المهندس كريم غازي، المهندس استشاري بوزارة العدل، محمود النجدي - نائب أمين محكمة الإسماعيلية، المهندس اسلام هشام - الشركة المنفذة للمشروع، 
لمهندس إبراهيم عبد الباسط - الشركة المنفذة للمشروع، المهندس عبد الرحيم أحمد استشاري الشركة المنفذة، محمد جمال شبيب المحامي .

جاء ذلك وفق الطلب المقدم من النائب سامي سليم لإنشاء مجمع محاكم و نيابات و شهر عقاري مطور و قد تمت الموافقة علي الطلب .

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عضو مجلس النواب محافظ الإسماعيلية مجمع محاكم مجلس النواب

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