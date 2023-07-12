وفد وزارة العدل يتفقد مقر مجمع محاكم ونيابات فايد الجديد بالإسماعيلية

تفقد وفد وزارة العدل، رافقه سامي سليم عضو مجلس النواب بمحافظة الإسماعيلية و ممثلي شركة المقاولات، موقع مشروع مبني مجمع محاكم و نيابات فايد لاستلام الأرض بشكل رسمي في وجود مهندسي الشركة المنفذة.

من جانبه اعلن النائب سامي سليم، استلام وزارة العدل، رسميا، موقع أعمال إنشاء مجمع محاكم و النيابات، مؤكدا أنه خلال أيام ستبدأ الشركة المنفذة بالعمل في أول خطوات الانشاء و توريد المعدات و مهام العمل.

شمل الوفد القائم علي الزيارة عدد من قيادات وزارة العدل و الجهات الاستشارية للمشروع و علي رأسهم المهندس محمد حمودة الاستشاري بوزارة العدل، المهندس كريم غازي، المهندس استشاري بوزارة العدل، محمود النجدي - نائب أمين محكمة الإسماعيلية، المهندس اسلام هشام - الشركة المنفذة للمشروع،

لمهندس إبراهيم عبد الباسط - الشركة المنفذة للمشروع، المهندس عبد الرحيم أحمد استشاري الشركة المنفذة، محمد جمال شبيب المحامي .

جاء ذلك وفق الطلب المقدم من النائب سامي سليم لإنشاء مجمع محاكم و نيابات و شهر عقاري مطور و قد تمت الموافقة علي الطلب .

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