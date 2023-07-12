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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ليلة الامتحان.. التحالف الوطني يقيم أكبر مراجعة نهائية مجانية لمادة الفلسفة بالإسماعيلية

خلال المراجعة
خلال المراجعة

 

أقام مجلس الشباب المصري محافظة الإسماعيلية برئاسة المستشار محمد صالح منسق المحافظة أكبر مراجعة نهائية مجانيه ليلة الإمتحان مادة الفلسفة للاستاذ يوسف متولي مدرس الفلسفه عضو هيئة المكتب مجلس الشباب المصري محافظة الإسماعيلية لعدد 650 طالبا وطالبة، تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي.

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ونجح مجلس الشباب المصري محافظة الإسماعيلية بعمل اكبر مراجعات نهائيه مجانيه لطلبة وطالبات الثانوية العامة في جميع انحاء المحافظة ولاقت استحسان عدد كبير من الطلبه وأولياء الأمور.

من جانبه صرح  محمد سيف مدير المكاتب التنفيذية الاقليميه مجلس الشباب المصري بأن المبادرة لاقت استحسان الطلبة والطالبات وأولياء أمورهم وكان المستهدف 2000 طالب وطالبه وان المبادرات مستمره حتي بعد انتهاء الامتحانات، حيث تنطلق   مبادرات لتأهيل الطلبة والطالبات لدخول الجامعات.

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IMG-20230712-WA0194
اسماعيلية التحالف الوطني للعمل الأهلي التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي التحالف الوطني للعمل الأهلي ا التحالف الوطني

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