ألمانيا تنسحب من مشروع مركز صيانة دبابات يوبارد في بولندا

ذكرت صحيفة ألمانية، اليوم الأربعاء، نقلاً عن مصادر، أن ألمانيا ستنسحب من مشروع بناء مركز صيانة لدبابات ليوبارد-2 في بولندا بسبب توقعات وارسو بشأن مدفوعات الصيانة.

وذكرت الصحيفة الألمانية، أن برلين تريد إصلاح الدبابات في أقرب مكان ممكن من الحدود الأوكرانية، لكن بولندا حددت ما وصفته ألمانيا بأنه أسعار غير معقولة لصيانة المعدات العسكرية.

وذكر التقرير أن وزارة الدفاع الألمانية ستعلن رسميا انسحابها من المشروع في الأيام المقبلة.

في منتصف يونيو، قال المبعوث البولندي لحلف الناتو توماس سزاتكوفسكي إن وارسو وبرلين تخططان لإنشاء مركز إصلاح لدبابات قتال ليوبارد الألمانية الصنع في مدينة جليفيتشي بجنوب بولندا في المستقبل القريب.

وقال سزاتكوفسكي، إن بولندا مهتمة أيضًا بخدمة دبابات أبرامز الأمريكية الصنع.