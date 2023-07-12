عطل مفاجئ يضرب تويتر حول العالم ويخفي التغريدات

أعلن موقع تتبع التيار Downdector داون ديتكتور ، عن ظهور عطل مفاجئ ضرب منصة التواصل الاجتماعي " تويتر" حول العالم مساء اليوم الأربعاء .

ووفقًا لموقع تتبع التيار Downdector داون ديتكتور ، فقد واجهة منصة التواصل الاجتماعي " تويتر" مشكلة في الخادم، وتأثر ظهور التغريدات واختفائها.

وذكر موقع Downdector داون ديتكتور ان العطل فى موقع التغريدات قد بدء في الساعة 5.30 مساء، حيث تلقي عدة بلاغات تفيد بعدم قدرة المستخدمين مشاهدة التغريدات عبر الموقع أو التطبيق نتيجة عطل بالخادم.

واكد موقع Downdector داون ديتكتور الخاص بتتبع التيار ، إن الحسابات على موقع تويتر تظهر لكن لا يمكن رؤية التغريدات بشكل كامل .

ولم يعلن حتى الآن موقع تويتر أو إيلون ماسك الملياردير الأميركي ، عن سبب العطل الذي استمر لفترة وجيزة من الوقت، قبل أن يعود التطبيق للعمل بشكل طبيعي.