خبير يكشف حقيقة خطورة الفالق الإفريقي على سد النهضة

علق اللواء أركان حرب سمير بدوي، على تحذير مدير مركز الدراسات البيئية في الجامعة الهاشمية من حدوث فالق كبير قد يشطر القارة الإفريقية إلى جزئين، ويخلق قارة جديدة ومحيط جديد.

وقال أحمد ملاعبة مدير مركز الدراسات البيئية في الجامعة الهاشمية بالأردن، إن الفالق العربي الإفريقي ممتد من بحيرة كينيا ويتفرع باتجاه الحبشة وجزء باتجاه عدن في اليمن، لافتا إلى أن الفالق المرتبط بعدن يبدأ من بحيرة فكتوريا إلى عدن للبحر الأحمر ثم خليج السويس وخليج العقبة، ويمتد إلى البحر الميت بطول ألف كيلومتر، ثم سورية ولبنان حتى ينتهي إلى تركيا.

فالق إثيوبيا الأكثر خطورة

وأكد أن الفالق الثاني النشط هو فالق إثيوبيا، وهو الأكثر خطورة حيث أنه قد يعمل على انفصال من 15 إلى 25 % من مساحة إفريقيا، ويفصلها عن القارة الإفريقية، مشيرا إلى أنه يحتاج 30 مليون سنة وقد تم بالفعل مرور 15 مليون سنة، مشيراً إلى أن هذا الفالق هو من يمكن أن يقسم إفريقيا إلى قسمين، مشيراً إلى أن جزء من القارة السمراء سيكون باتجاه الشرق والآخر باتجاه الغرب.

وحذر من أن هذا الفالق أو الأخدود من الممكن أن يمتلئ بالمياه من المحيط الهندي، وبالتالي يصبح محيط جديد بين القارتين قارة إفريقيا وقارة إفريقيا الجديدة التي ستكون من كينيا وإثيوبيا وحتى البحر الأحمر في جيبوتي والصومال.

وأضاف أن الفالق يبلغ عرضه 20 كيلومتر بعمق 1 كجم، مشيرا إلى أن هذا لن يحدث في الوقت الراهن بل يتطلب الأمر مليون عام على الأقل حتى يحدث هذا الأمر، لكن ستظل المنطقة نشطة زلزالياً خاصة مع بناء سد النهضة في إثيوبيا بالحبشة فمن الممكن أن يتدمر، مشيراً إلى أن الفالق العربي الإفريقي يهدد سد النهضة.

وعن ذلك قال اللواء أركان حرب سمير بدوي، قائد قوات حفظ السلام الأسبق بإفريقيا والمستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا إن الفالق الإفريقي يشق إثيوبيا بالفعل.

وأضاف سمير بدوي في تصريحات إلى " صدى البلد " أن الفالق موجود منذ آلاف السنوات منذ انفصلت قارة آسيا عن قارة إفريقيا وكانت كتلة واحدة وظهر البحر الأحمر .

وتابع أن العوامل البيئية كانت هي السبب وتناولت الأنباء أن الفالق سيتسع أكثر وإذا ما حدث ذلك فهو يمر في منتصف الهضبة الإثيوبية وستنهار إثيوبيا بالكامل وهذا ليس الآن بل على المدى الطويل.

وأكد أن الفالق الإفريقي ليس له أى علاقة بسد النهضة بل سيكون الأمر مدمر لإثيوبيا بالكامل لأنه يمر في منتصفها.