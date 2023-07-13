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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

فيروز كراوية بدواير الثقافي: الذكاء الاصطناعي مخيف ويهدد حقوق الملكية الفكرية

صدى البلد

أقيمت ندوة لمناقشة كتاب «كل دا كان ليه؟» للكتابة فيروز كراوية، ضمن فعاليات مهرجان دواير الثقافي، يوم الأربعاء الموافق 12 يوليو ، بمقر المهرجان بسينما راديو بوسط البلد، أدارها الكاتب والروائي أحمد القرملاوي.

فيروز كراوي: لدينا تشبع كبير من المحتوى بسبب الذكاء الاصطناعي

قالت فيروز كراوية نحن لدينا تشبع كبير من المحتوى بسبب الذكاء الاصطناعي، والأمر تحول من تحكم شركات الإنتاج للفنانين إلى البحث عن منتجين لنقل خبرات في المجال وهذه الحرية في الانتاج جعلت العوائد ضعيفه بالنسبة للفنانيين، باستثناء نجوم الصف الأول.

واستطردت فيروز متابعة لدينا أيضًا مشكلة في حقوق الملكية الفكرية و حاليا الذكاء الاصطناعي يهدد تلك الفكرة مثل الاغاني التي تغني من الفنانيين باصوات فنانيين اخرين وكذلك الأمر  بالنسبة للتلحين مثل تغذية الذكاء الاصطناعي بالحان لملحن معيين وباسلوبه فعملية الحقوق اصبحت موضوع نقاش كبير جدا.

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فيروز كراوية بدواير الثقافي: الأفكار الموجودة تتحور وتأخذ طابعا جديدا

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فيروز كراوية بدواير الثقافي: الظاهرة الفنية ليست أيقونة مقدسة ممنوع الاقتراب منها

مهرجان دواير الثقافي

يذكر أن أولى دورات مهرجان دواير الثقافي انطلقت بمشاركة أكثر من 25 دار نشر عربية ومصرية، ويشهد أكثر من 25 فعالية ثقافية، منها 4 ورش عن الكتابة الإبداعية والسينمائية، وأكثر من 18 ندوة تتنوع بين مناقشات الكتب واللقاءات المفتوحة والندوات المتخصصة، بمشاركة عدد كبير من المثقفين المصريين والعرب، كما يتضمن معرضاً لأحدث الكتب التي صدرت عن دور نشر مصرية وعربية، بالإضافة إلى معرض خاص للكتاب المستعمل يضم ما يزيد عن 3000 كتاب في مختلف المجالات.

ويمثل المهرجان الذي تستمر فعالياته يومياً حتى يوم 15 يوليو الجاري فرصة فريدة للحوار حول قضايا الفكر والإبداع، كما يعد أول مهرجان من نوعه يعزز القيمة الإبداعية لوسط القاهرة الخديوية بما تمثله من عراقة وحضور في ذاكرة الجميع.

 

دواير الثقافي احمد القرملاوي الذكاء الاصطناعي الروائي أحمد القرملاوي الملكية الفكرية حقوق الملكية الفكرية فعاليات مهرجان دواير الثقافي مهرجان دواير الثقافي

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