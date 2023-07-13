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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

فيروز كراوية بدواير الثقافي: الظاهرة الفنية ليست أيقونة مقدسة ممنوع الاقتراب منها

صدى البلد

استضاف مهرجان دواير الثقافي  ندوة مناقشة كتاب “ كل ده كان ليه” للكاتبة فيروز كراوية وناقشها الناشر أحمد القرملاوي.

 

فيروز كراوية: التاريخ الموسيقي يسقط في عقد إجتماعية  

وقالت فيروز أنا اهتممت بالأنثروبولوجي ليس من أجل  المزيكا فوقتها كنت بدات الغناء، ولكن الشيئين مختلفين عن بعض، وقتها كنت في الجامعة الامريكية وأقوم  بالماجستير لموضوعات مختلفة تتناول الثقافة، ولكن لم اربط بينهم إلى أن وصلت لمرحلة قابلت فيها دكتورة موسيقية وكانت وقتها مسئولة عن متحف أم  كلثوم، وطلبت مني دراسة عن أم كلثوم تُقدم في المتحف، كان الموضوع متعب جدا و ظللت شهورًا أستمع لأعمال أم كلثوم، كانت حالة بها نوع من القلق و نوع من الحيرة عن ماذا سيكتب بعد عنها، واذا تحدثنا عن الإمكانية أو  الصوت أو  الحالة الخاصة بها فإلى حدًا ما قتل تأريخًا، فكان الصعب الخروج بالدراسة، وعندما قمت بالدراسة عنها أكثر وجدت ان التاريخ الموسيقي يسقط في عقدإجتماعية وليست عقد فنية، فهناك إسقطات على الفن تحدث بسبب وضعنا الاجتماعي، مثل فكرة تقديس الماضي بشكل معين يمنعنا من التقرب من المطربين مثل عبد الوهاب و أم كلثوم، على الرغم من تقربهم من التراث الذي سبقهم.

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واستطردت فيروز متابعة نحتاج أن نرى أن الظاهرة الفنية ليست أيقونة مقدسة ممنوع لمسها او التقرب منها أو دراستها، واذا اقتربنا منها يجب أن لا نقلل منها اونخرج عن السائد، ومن سنة ٢٠٠٩ بدأت عدة محاولات ودراسات ومقالات إلى أن جاء "كل ده كان ليه".

دواير الثقافي فعاليات مهرجان دواير الثقافي احمد القرملاوي فيروز كراوية كل ده كان ليه

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