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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

فيروز كراوية بدواير الثقافي: الأفكار الموجودة تتحور وتأخذ طابعا جديدا

صدى البلد

أقيمت ندوة لمناقشة كتاب «كل دا كان ليه؟» للكتابة فيروز كراوية، ضمن فعاليات مهرجان دواير الثقافي، يوم الأربعاء الموافق 12 يوليو ، بمقر المهرجان بسينما راديو بوسط البلد، أدارها الكاتب والروائي أحمد القرملاوي.

 

تأصيل التاريخ

قالت الكاتبة فيروز كراوية المجال الزمني للدراسة لم يكن بهذا الاتساع، لكن مع بدء دراسة جزء معين وجدت أنها في حاجة للتأصيل التاريخي والعودة إلى ما قبله،فكنت اكتب عن "حملات الهجوم من نوعية أن ذلك افساد للذوق العام" فكنت اظن ان تلك الحملات ظهرت وقت حميد الشاعري ولكني أكتشفت انها ظهرت من قبله بكثير مثل محمد عبد الوهاب و عبدالحليم حافظ و محمد منير و غيره.

واستطردت متابعة التاريخ مع الانثروبولوجي يجعلنا نكتشف ان الافكار الموجودة ليست جديدة ولكنها تاخد طابع جديد، فالطابع يظل يتحور ولكن لا يخلق شئ من لا شئ،

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نقطة مفصلية

وأضافت فيروز متابعة إن نهاية القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين كانت فترة ثرية جداً، ميزتها حدوث استقطاب ثم حركة. فكرة دخول محمد علي إلى مصر جاء بمنهجية معينة عن تأسيس السلطة مختلفة عمن سبقه، فكانت هذه لحظة استقطاب، ثم فترة تحديث، هذه نقطة مفصلية في تاريخ البلد وأثرت على كافة المستويات"

دواير الثقافي احمد القرملاوي الروائي أحمد القرملاوي حميد الشاعرى عبدالحليم حافظ فعاليات مهرجان دواير الثقافي فيروز كراوية

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