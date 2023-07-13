لن تصدق تأثير المانجو على العين .. 4 مزايا إيجابية اكتشفها

تعد المانجو من أكثر الفواكه الشهية الموجودة فى الصيف ويحبها الصغار والكبار وهى من الأطعمة التى تمتلك تأثيرات متباينة على مختلف أجهزة الجسم

ووفقا لما جاء فى موقع “ هيلث” نعرض لكم تأثير المانجو على العين والنظر .



بالإضافة إلى فيتامين C المضاد للأكسدة تحتوي المانجو على بيتا كاروتين ، وهو أحد مضادات الأكسدة الأخرى التي تساعد على تعزيز صحة العين.

كما أن مضادات الأكسدة لوتين وزياكسانثين ، وهي كاروتينات موجودة في المانجو ، تساعد عينيك بعدة طرق.

زيادة النطاق البصري

تقليل الانزعاج من الوهج

تعزيز التباين المرئي

تقليل الوقت الذي تستغرقه العيون للتعافي من ضغوط الأضواء الساطعة