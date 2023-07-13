كريستيانو رونالدو يشارك جمهوره صورة جديدة

نشر البرتغالي المحترف فى نادى النصر السعودى كريستيانو رونالدو صورة جديدة عبر حسابه بموقع انستجرام.

وكتب كريستيانو : good to be back.

عرضت فضائية سكاي نيوز عربية تقريرا عن آخر مجال استثمارى دخل فيه لاعب كرة القدم البرتغالي المحترف فى نادى النصر السعودى كريستيانو رونالدو.

وحسب التقرير فإن لاعب نادى النصر السعودى كريستيانو رونالدو قام بشراء حصة في أكبر منصة على الإنترنت مخصصة لبيع الساعات المستعملة.

المنصة

وأكد التقرير أنه لم يتم الإعلان عن حجم الحصة التي اشتراها النجم البرتغالى، وأن المنصة لديها أكثر من 500 ألف ساعة مستعملة للبيع.

ولفت التقرير إلى أنه من المتوقع نمو سوق الساعات المستعملة بـ 75% بحلول نهاية العقد.