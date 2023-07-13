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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قبل مباراة الأهلي والزمالك.. قائمة بالممنوعات وموعد فتح المدرجات.. فيديو

صدى البلد

كشف العميد محمود القاضي، رئيس قطاع العمليات بالشركة الأفريقية، عن الممنوعات والمحظورات على الجماهير في مباراة القمة بين الأهلي والزمالك.


تحدث محمود القاضي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي "هاني حتحوت" عبر برنامج "الماتش" المذاع عبر قناة "صدى البلد" عن تأمين دخول الجماهير:" لا صوت يعلو فوق مباراة القمة، شغف كبير بالمباراة على المستوى المحلي والأفريقي، وإن شاء الله تخرج في إطار اروح المعنوية".


أضاف محمود القاضي:" الشركة اتمت الاستعدادات لاستقبال جماهير القطبين، المباراة في الثامنة والنصف، بحضور جماهير 6 آلاف مشجع، 3 آلاف لكل فريق".


وعن أماكن تواجد الجماهير في ستاد القاهرة، أوضح محمود القاضي:" جماهير الأهلي ستتواجد في الدرجة الثالثة شمال، ودخولهم من خلال بوابة صلاح سالم، وجماهير الزمالك ستتواجد في مدرجات الثالثة يمين ودخولهم من باب طريق النصر".


تابع:" ضيوف المقصورة الرئيسية مجلس إدارة الفريقين واتحاد الكرة ورابطة الأندية، سيدخلوا من خلال باب آل رشدان، الزملاء الصحفيين والمصورين من خلال كشوفات معتمدة ودخولهم من باب الفروسية".


أكد محمود القاضي:" فتح الأبواب واستقبال الجماهير في الرابعة عصرًا، والغلق مع انطلاق المباراة".


شدد:" يجب على الجماهير أن تلتزم بالروح الرياضية والتشجيع الرياضي والشكل يليق بسمعة مصر، ونظهر الصورة الحضارية لينا كمصريين بدون خروج عن النص، المنظومة كلها أصدقاء، شجع فريقك ولا تتطرق للفريق الآخر".


واصل:" الرياضة مكسب وخسارة، بعض الجماهير تأخذ الأمور بتعصب، ولابد من تقبل هذا الأمر".


وعن الممنوعات على الجماهير في ستاد القاهرة، أجاب محمود القاضي:" الشماريخ والألعاب النارية، الليزر، المعلبات، أي شئ فيه أسلاك وشحن ممنوعة، المواد الدعائية والإساءة لأي أحد ممنوعة، مزيلات العرق ممنوعة، لأنها تسبب لهب".


أتم:" الشركة الأفريقية منوط بيها توفير الجو المناسب وإيصال المشجعين لأماكن التشجيع وتوفير كل سبل الراحة لهم".
https://www.youtube.com/watch?v=Gsh_Ft6DAZA

اتحاد الكرة الأهلي والزمالك القمة بين الأهلي والزمالك برنامج الماتش جماهير الزمالك

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