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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فاروق جعفر لـ أوسوريو قبل مواجهة الأهلي: من الصعب توقع النتيجة

صدى البلد

أكد فاروق جعفر نجم نادي الزمالك السابق، أن خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني لفريق الزمالك عليه تجهيز أكثر من طريقة لعب لمواجهة الأهلي، مشيرا إلى أنه من الوارد ألا يكون موفقًا في الطريقة التي يلعب بها المباراة، لذلك عليه عمل سيناريو بديل.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر قناة etc: الزمالك قد يلجأ لطريقته المعتادة، لكن الطريقة الثانية قد تكون في اللعب بظهيرين صريحين، ومحلل الأداء يكون له دور أساسي مع المدير الفني لأي فريق، خصوصا أن مواجهة الأهلي مختلفة".

وأضاف: "طريقة لعب الزمالك تحتاج لمعدل بدني قوي وكذلك الانتشار في الملعب، خصوصا في ظل الاعتماد على خمس لاعبين في الهجوم ومثلهم في الدفاع، الفريق يلعب بطريقة 3-3-3-1، ومع امتلاك الكرة يلعب بكثافة هجومية، ومن السهل ضرب هذه الطريقة لذلك لابد أن يكون هناك تعليمات خاصة للاعبين في حالة فقدان الكرة".

وواصل: "مواجهة الأهلي والزمالك لابد أن تشهد تألق النجوم، وزيزو في الوقت الحالي لا يلعب على الاطراق، وهو يتحرك بشكل عرضي تحت سيف الجزيري، بينما يتواجد شيكابالا في أكثر من مركز يمين ويسار".

وزاد: "الزمالك لو استقبل أهداف سيكون من الصعب عودته في اللقاء عكس ما حدث في لقاء فيوتشر، المدير الفني يكون له 50% واللاعبين لهم نفس النسبة، الزمالك يلعب بطريقته المعتادة أمام الأهلي منذ سنوات، لو لعب بطريقته الجديدة سيكتشف هل ستكون ناجحة أم لا، في لقاء فيوتشر التغييرات وحالة اللاعبين في نهاية الشوط الأول وراء الفوز".

وأتم: "من الصعب توقع نتيجة اللقاء، ومباراة القمة لن تكون سهلة، وهذه المواجهات قد تشهد مولد نجوم وابتعاد آخرين عن الصورة".

الأهلى الزمالك خوان كارلوس أوسوريو شيكابالا سيف الجزيري فاروق جعفر نجم نادي الزمالك السابق

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