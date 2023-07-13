شاهد.. علي معلول برفقة زوجته وعائلته

نشر علي معلول لاعب النادي الأهلي صورة جديدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

و ظهر علي معلول برفقة زوجته و أولاده، مما حازت على إعجاب متابعيها .

واحتفل علي معلول لاعب النادي الأهلي بالحصول علي لقب الدوري المصري موسم 2023.

وكتب علي معلول من خلال حسابه على فيس بوك: "الحمدلله التتويج بلقب الدوري وعودته لبيته ومكانه الطبيعي، مبروك لكل زملائي والجهاز الفني والإدارة ومبروك لكل جماهير النادي الأهلي أنتم السند والداعم لنا دائماً ".

وتوج النادي الأهلي بلقب الدوري رسميا مستفيدا من خسارة ملاحقه المباشر بيراميدز أمام مضيفه سيراميكا كليوباترا 1 /2 في المرحلة الثالثة والثلاثين.