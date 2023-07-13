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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

شاومينيج ينشر صور أسئلة الأحياء والفلسفة بعد توزيعها بلجان الثانوية العامة

شاومينج
شاومينج

تشهد جروبات شاومينج على تليجرام ، تداولا لصور قيل إنها تخص أسئلة امتحان الأحياء ثانوية عامة 2023 و وامتحان الفلسفة 2023، بعد توزيع أوراق الأسئلة داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 .. وكتب شاومينج : جاري الحل. 

يأتي ذلك بعد مرور 16 دقيقة من توزيع امتحان الاحياء ثانوية عامة 2023 و وامتحان الفلسفة 2023         في داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2023. 

وعلى الفور تحركت وزارة التربية والتعليم بشكل سريع ، حيث يقوم الآن فريق مكافحة الغش الإلكتروني بغرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بتتبع الصور المتداولة على تليجرام ، لتحديد مكان وهوية مصورها وناشرها .

وسوف تتخذ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الإجراءات القانونية اللازمة ضد مصور امتحان الديناميكا 2023 الذي يؤديه الان طلاب الثانوية العامة 2023 شعبة علمي رياضة ، حيث سيتم :

  • التحفظ الهاتف المحمول المستخدم في التصوير
  • عمل محاضر إثبات حالة بالواقعة المضبوطة
  • اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطالب المضبوط أو الطالبة المضبوطة ، وتطبيق القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، والقانون رقم (205) لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.

جدير بالذكر أنه ، كان قد بدأ منذ التاسعة صباحا طلاب الثانوية العامة 2023 شعبة علمي علوم آداء امتحان الاحياء ثانوية عامة 2023 ، كما بدأ طلاب الثانوية العامة 2023 شعبة علمي رياضة آداء امتحان الجبر والهندسة الفراغية 2023 ، وبدأ طلاب الشعبة الأدبية آداء امتحان الفلسفة 2023 في جميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 

ويستمر زمن امتحان الاحياء ثانوية عامة 2023 و  امتحان الفلسفة 2023 في جميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 لمدة 3 ساعات من التاسعة صباحا حتى الثانية عشر ظهرا 

كما يستمر زمن امتحان الجبر والهندسة الفراغية 2023 ، لمدة ساعتين فقط من التاسعة صباحا حتى الحادية عشر صباحا

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