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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

إوعى تسيب عيالك في العربية.. مخاطر لا تتوقعها

الأطفال فى السيارة
الأطفال فى السيارة

مع ارتفاع درجات الحرارة يجب على الآباء والأمهات عدم ترك أطفالهم في السيارة لفترة طويلة، لأن تعرضها لأشعة الشمس يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة الهواء بداخلها، ما يشكل خطرًا كبيرًا على صحتهم، قد يؤدي إلى الوفاة.

ونرصد في هذا التقرير مخاطر ترك الأبناء داخل السيارة فى الأجواء الحارة، وفقاً لموقع "Livestrong".

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مخاطر ترك الأطفال داخل السيارة 

تجنب تعرض الطفل للإجهاد الحرارى، ويجب ترك الطفل فى مقعد السيارة الخلفى، وبعد ترك السيارة اصطحب طفلك معك.

تأكد من أن أطفالك الكبار لا يمكنهم الوصول بسهولة إلى مفاتيح سيارتك.

عندما يتم ترك الطفل في سيارة ساخنة، فإن جسمه يكون غير قادر على تبريد نفسه بسرعة كافية، ما قد يؤدي إلى إصابته بضربة الشمس.

عدم ترك الأطفال وتواجدهم في مكان شديدة الحرارة، داخل السيارة، يشكل خطرًا كبيرًا على صحتهم" لأنهم يصابون بالجفاف بسرعة كبيرة.

وفقًا لبرنامج "Strong4life" للرعاية الصحية للأطفال في أتلانتا، عندما تبلغ حرارة الطقس حوالي 35 درجة مئوية، تصل حرارة السيارة إلى 39 درجة في غضون 5 دقائق.

عندما تُغلق أبواب السيارة ونوافذها،التي ترتفع فيها درجات الحرارة بشكل كبير؛ يؤدي ذلك إلى ارتفاع درجة حرارة جسم الأطفال، حيث لا تتكيف أجسامهم مثل البالغين مع الحرارة الخارجية، ويصبح الأمر شديد الخطورة.

هناك بعض العواقب الوخيمة التي قد تترتب على ترك الطفل بمفرده في السيارة، مثل انتقاله إلى مقعد السائق والعبث بناقل الحركة؛ ما قد يؤدي إلى انتقال السيارة إلى وضع الحركة.

خطورة ترك الأشخاص، خصوصاً الأطفال، في السيارات المعرضة للشمس المباشرة، إذ إنه خلال ساعة ترتفع درجة الحرارة داخل السيارة المغلقة المعرضة لشمس الظهيرة.

قد يتسبب في أعراض صحية لمن في داخلها تؤدي إلى الوفاة، خصوصاً فئة الأطفال وكبار السن والمرضى.

أجهزة التكييف لا يمكن الاعتماد عليها دائماً، وأي خلل قد يطرأ على نظام التبريد قد يعرض الأطفال للخطر.

اختناق الأطفال داخل السيارة وهم بمفردهم تعود إلى إهمال الأسر، لأن الطفل لا يعي المخاطر التي تحيط به نتيجة قلة إدراكه للأمور جيداً.

إيقاف السيارات في الظل لا يحد من خطر الوفاة نتيجة ضربة شمس حرارية، كما أن ترك نافذة السيارة مفتوحة قليلاً لا يساعد على التخفيف من حرارة الجو المرتفعة.

أهمية عدم ترك الطفل بمفرده داخل السيارة، وفي حال اضطررتم للنزول من السيارة لأي سبب من الأسباب، اصطحبوا دائماً أطفالكم معكم".

تجنب درجات الحرارة العالية داخل السيارات المغلقة تتسبب في اشتعال المواد التي تحتوي على الكحول كالمعقمات والعطور.

كما أن درجات الحرارة العالية خارج السيارة قد تتسبب في انفجار الإطارات القديمة أو الرديئة، ما يعرض حياة الأطفال للخطر.

العربية درجات الحرارة ضربة الشمس حرارة الجو حرارة السيارة حرارة الهواء

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