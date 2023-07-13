سجدوا أمام اللجان.. فرحة بين طلاب الثانوية بأسيوط لسهولة امتحان الجبر والهندسة

سادت حالة من الارتياح بين طلاب الثانوية العامة بأسيوط “علمي رياضة”، لسهولة امتحان مادة الجبر والهندسة الفراغية، مؤكدين أن الامتحان في مستوى الطالب المتوسط باستثناء السؤال الأول بالجبر.

وقام عدد من الطلاب بالسجود لله شكرا فيما عبر آخرون عن حالة الفرحة بترديد بعض الاغاني من بينها ( احنا بتوع ربنا).

وأكد الطلاب محمد رفعت الشريف، ومصطفى محمود محمد، وأحمد مصطفى، طلاب مدرسة الشهيد محمد صلاح بمدينة أسيوط على سهولة امتحان الجبر والهندسة.

وقالوا إن "الامتحان في مستوى الطالب المتوسط، والامتحان في مجمله كان غير متوقع أن يكون بهذا الشكل، فعلا ختامه مسك باستثناء سؤال واحد صعب في الجبر حول المصفوفات ولكن عند البعض وليس الجميع".

وهلل الطلاب فرحين بالأغاني ( احنا بتوع ربنا وغيرها) وساجدين على الأرض أمام المدرسة شكرا لله بانتهاء الامتحانات والدخول في عهد جديد.





وأكد مصدر مسئول أن غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم باسيوط لم تتلقى اية شكاوي من الطلاب او اولياء الامور حول الامتحان وسير العملية الامتحانية.

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