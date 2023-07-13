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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بتكلفة 90 مليون جنيه.. محافظ أسيوط يتفقد مشروع محطتى رفع قريتى بصرة ودير بصرة

محافظ أسيوط يتفقد
محافظ أسيوط يتفقد أعمال إنشاء محطة رفع دير بصره

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، أعمال تنفيذ مشروع انشاء محطتى رفع صرف صحي قريتى بصرة ودير بصرة بمركز الفتح والتى يبلغ تكلفتهما 90 مليون جنيه وذلك ضمن مشروع صرف صحي قرى مركز الفتح والذى يتكون من محطة معالجة بقرية عرب الكلابات و22 محطة رفع بتكلفة اجمالية للمشروع بلغت 1.7 مليار جنيه ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والمشروع القومي لتطوير الريف المصري لتوصيل خدمات الصرف الصحي للقري الأكثر احتياجًا والتوسع في المشروعات التنموية والخدمية بقرى ومراكز المحافظة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتنفيذًا لخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 .. رافقه خلال الجولة المهندس ناجح عبدالرحمن رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والمهندس صابرعبدالرؤوف مدير عام تنفيذ الأعمال بالجهاز والمهندس مصطفى عبد المقصود رئيس فرع شركة المقاولون العرب بأسيوط وعبد الرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح .
حيث استقبل بعض اهالى القريتين الوزير المحافظ ومرافقوه بهتافات " تحيا..مصر" و" يحيا..السيسى " تعبيرا عن فرحتهم بالمشروعات التنموية التى يجرى تنفيذها بالقرى ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " والتى اطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى للنهوض بقرى الريف المصرى وبناء الانسان وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ،ووجه المحافظ لهم الشكر على الاستقبال معلناً دعمه لاستكمال تنفيذ المشروعات وتلبية احتياجات المواطنين وفتح جسور التواصل بين المواطنين والاجهزة التنفيذية بالمحافظة لحل مشاكلهم ودراسة طلباتهم واحتياجاتهم .
حيث قام محافظ أسيوط ومرافقوه بتفقد الأعمال التي يجرى تنفيذها بمحطة رفع صرف صحى قرية بصرة والتى يجرى تنفيذها بتكلفة بلغت 75 مليون جنيه وبطاقة استيعابية تبلغ 23 الف م3 / يوم ، كما تفقد اعمال انشاء محطة رفع صرف صحى قرية دير بصرة والتى يجرى انشاؤها بتكلفة تبلغ 15 مليون وبطاقة استيعابية تبلغ 1500م3 / يوم واستمع إلى شرح من المهندس ناجح عبدالرحمن ، لمراحل المشروعين الذي يجرى تنفيذهما عن طريق شركة المقاولون العرب ضمن مشروع الصرف الصحي المتكامل لقرى مركز الفتح والذى يتكون من محطة معالجة يجرى إقامتها على مساحة 20 فدان بقرية عرب الكلابات ، بطاقة انتاجية 20 إلى 40 ألف م3/ يوم و 22 محطة رفع ويخدم المشروع 24 قرية بمركز الفتح ويستفيد منه 450 ألف نسمة ، ووجه المحافظ مسئولي الجهاز التنفيذي للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي والشركة المنفذة بالإلتزام بالجدول الزمني لتنفيذ المشروع ومراعاة معايير الجودة في تنفيذ الأعمال.
وقال اللواء عصام سعد ، انه يجرى تنفيذ خطة متكاملة لاستكمال توصيل خدمات الصرف الصحي لجميع القرى بالمحافظة ، لافتًا إلى إنه جارى تنفيذ 149 مشروع صرف صحي منها منها 144 محطة رفع وعدد 11 محطات معالجة بتكلفة 15 مليار جنيه ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة والمشروع القومي لتطوير الريف المصري والذي يستهدف إحداث تطوير شامل لكافة القطاعات الخدمية بالقرى وتقديم خدمات أفضل للمواطنين وتحقيق تنمية حقيقية غير مسبوقة على أرض الواقع بإستثمارات عملاقة خاصة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجاً مشيرًا إلى أن نسب تنفيذ مشروعات الصرف الصحي وصلت إلي نسب مرضية وذلك في إطار حرص المحافظة علي النهوض بمستوي الخدمات المقدمة وتطبيق مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة.

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وأشار محافظ أسيوط إلى متابعته المستمرة لأعمال تنفيذ المشروعات بالقرى والنجوع سواء عن طريق الجولات الميدانية أو عن طريق عقد الاجتماعات للتأكد من نسب التنفيذ ومراحل العمل وتوجيه رؤساء المراكز والقرى وقيادات المحافظة بالنزول إلى أرض الواقع للمرور على المشروعات حتى الانتهاء من الأعمال للتأكد من كونها تتم طبقاً للمواصفات والمعايير الفنية المقررة وإزالة المعوقات في حالة حدوثها لافتًا إلى أن المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" يستهدف 7 مراكز بالمحافظة خلال مرحلته الجديدة بإجمالي 149 قرية و894 تابع بإجمالي عدد مشروعات 2000 مشروع بتكلفة إجمالية 44 مليار جنيه ويتولى جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بعدد 4 مراكز هي "ساحل سليم وأبوتيج وأبنوب والفتح" ويتولى جهاز تعمير الوادى الجديد تنفيذ المشروعات بمركزى "منفلوط وديروط" ويتولى جهاز تعمير جنوب الصعيد تنفيذ المشروعات بمركز صدفا ويتضمن تطوير شامل للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية فضلًا عن تحسين أوضاع الفئات الأولي بالرعاية بتلك القرى والنجوع.

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