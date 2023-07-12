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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسيوط يتفقد محطة رفع صرف صحي قريتى الواسطى وأولاد سراج بمركز الفتح

محافظ أسيوط يتفقد
محافظ أسيوط يتفقد محطة رفع قرية الواسطى

تفقد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، أعمال تنفيذ محطة رفع صرف صحي قريتى الواسطى وأولاد سراج التابعة لمركز الفتح، والتى تبلغ تكلفتها 120 مليون جنيه بنسبة تنفيذ 96%. 

وذلك ضمن مشروع صرف صحي قرى مركز الفتح، والذى يتكون من محطة معالجة بقرية عرب الكلابات و22 محطة رفع بتكلفة إجمالية للمشروع بلغت 1.7 مليار جنيه ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والمشروع القومي لتطوير الريف المصري لتوصيل خدمات الصرف الصحي للقري الأكثر احتياجًا، والتوسع في المشروعات التنموية والخدمية بقرى ومراكز المحافظة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وتنفيذًا لخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

 

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رافقه خلال الجولة المهندس ناجح عبد الرحمن، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط، والمهندس صابرعبد الرؤوف، مدير تنفيذ الأعمال بالجهاز، والمهندس مصطفى عبد المقصود، رئيس فرع شركة المقاولون العرب بأسيوط، وعبد الرؤوف النمر، رئيس مركز ومدينة الفتح.

وقام محافظ أسيوط ومرافقوه بتفقد الأعمال التي يجرى تنفيذها بمحطة الرفع، والتى تعدت نسبة التنفيذ بها  96% للأعمال الميكانيكية والمدنية، وتبلغ طاقتها الاستيعابية 30 ألف م3 / يوم. 

واستمع إلى شرح من المهندس ناجح عبد الرحمن عن المشروع الذي تنفذه شركة المقاولون العرب، ويخدم قرى "الواسطى وأولاد سراج ومنشاة المعصرة وتل أولاد سراج" بإجمالى 28 ألف نسمة، ضمن مشروع الصرف الصحي المتكامل لقرى مركز الفتح، ويتكون من محطة معالجة يجرى إقامتها على مساحة 20 فدانا بقرية عرب الكلابات، بطاقة إنتاجية تبلغ 20 إلى 40 ألف م3/ يوم، و22 محطة رفع، ويخدم المشروع 24 قرية بمركز الفتح، ويستفيد منه 450 ألف نسمة. 

ووجه المحافظ مسئولي الجهاز التنفيذي للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي والشركة المنفذة بالالتزام بالجدول الزمني لتنفيذ المشروع ومراعاة معايير الجودة في تنفيذ الأعمال.

وأكد اللواء عصام سعد أنه يجرى تنفيذ خطة متكاملة لاستكمال توصيل خدمات الصرف الصحي لجميع القرى بالمحافظة، لافتًا إلى أنه جار تنفيذ 149 مشروع صرف صحي، منها منها 144 محطة رفع، و11 محطة معالجة بتكلفة 15 مليار جنيه ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” والمشروع القومي لتطوير الريف المصري، والذي يستهدف إحداث تطوير شامل لجميع القطاعات الخدمية بالقرى، وتقديم خدمات أفضل للمواطنين وتحقيق تنمية حقيقية غير مسبوقة على أرض الواقع باستثمارات عملاقة خاصة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجاً. 

وقال إن نسب تنفيذ مشروعات الصرف الصحي وصلت إلى نسب مرضية، وذلك في إطار حرص المحافظة على النهوض بمستوى الخدمات المقدمة وتطبيق مبادرة رئيس الجمهورية “حياة كريمة”.

وأشار محافظ أسيوط إلى متابعته المستمرة لأعمال تنفيذ المشروعات بالقرى والنجوع سواء عن طريق الجولات الميدانية أو عن طريق عقد الاجتماعات للتأكد من نسب التنفيذ ومراحل العمل، وتوجيه رؤساء المراكز والقرى وقيادات المحافظة بالنزول إلى أرض الواقع للمرور على المشروعات حتى الانتهاء من الأعمال للتأكد من كونها تتم طبقاً للمواصفات والمعايير الفنية المقررة وإزالة المعوقات في حالة حدوثها. 

ولفت إلى أن المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" يستهدف 7 مراكز بالمحافظة خلال مرحلته الجديدة بإجمالي 149 قرية و894 تابعا، بإجمالي عدد مشروعات 2000 مشروع بتكلفة إجمالية 44 مليار جنيه. 

ويتولى جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بـ 4 مراكز هي "ساحل سليم وأبوتيج وأبنوب والفتح". 

ويتولى جهاز تعمير الوادى الجديد تنفيذ المشروعات بمركزى “منفلوط وديروط”.

ويتولى جهاز تعمير جنوب الصعيد تنفيذ المشروعات بمركز صدفا. 

ويتضمن تطوير شامل للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية، فضلًا عن تحسين أوضاع الفئات الأولى بالرعاية بتلك القرى والنجوع.

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أسيوط أخبار أسيوط اخبار محافظة اسيوط صرف صحي محطة رفع صرف صحي حياة كريمة

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