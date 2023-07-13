سكرتير عام أسيوط يتفقد مواقع تنفيذ مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر

وجه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ،بالمتابعة المستمرة والميدانية للمواقع المقترحة لاقامة مشروعات برنامج التنمية الملحية بصعيد مصر والتى تتمثل فى مشروعات تطوير المواقف والأسواق الحضرية بمختلف مراكز المحافظة بإجمالي 10 مشروعات بتكلفة تقديرية بلغت 385 مليون جنيه تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتستهدف تعزيز التنمية الشاملة والمتكاملة بالصعيد وخلق فرص عمل محلية ومستدامة ودعم التنافسية وتنمية الاقتصاد المحلي وتحسين جودة الخدمات المحلية وتطوير مجالات ونظم الإدارة المحلية والذي يضم في مرحلته الحالية محافظتي أسيوط والمنيا ، وبمتابعة مستمرة من اللواء هشام أمنة وزير التنمية المحلية .

حيث واصل اللواء علاء بدران سكرتير عام المحافظة ، جولاته الميدانية بالمراكز والاحياء ، لتفقد ومعاينة الموقع المقترحة للمشروعات التي سيجري تنفيذها ضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ، حيث تفقد موقع مقترح لاقامة سوق خضار وفاكهة مطور بقرية الكوم الاحمر بمركز البدارى وموقع اقامة سوق حضرى بمدينة البدارى وبيان صلاحية تلك المواقع ، فضلًا عن الوقوف على الإجراءات التي تم إتخاذها على الطبيعة تمهيدًا لاتخاذ إجراءات طرح تلك المشروعات للتنفيذ خلال الأسابيع القادمة .. رافقه خلال الجولة محمد حسن الديب رئيس مركز ومدينة البدارى والمهندس عصام القرن وكيل وزارة الإسكان بالمحافظة ويحيى زكريا ابورحمة مدير وحدة تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بالمحافظة والمهندس أحمد صلاح فخرى مدير إدارة المشروعات بالمحافظة والمهندسة منى فرغلى مدير المكتب الفنى بمديرية الاسكان .



وأكد محافظ أسيوط ، انه وجه سكرتير عام المحافظة و مسئولى وحدة التنفيذ المحلية بالمحافظة بالتنسيق مه رؤساء المراكز والاحياء وكافة الجهات المعنية لاختيار المشروعات التي سيجرى تنفيذها ضمن خطة برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بالقرى والمراكز والأحياء وفقًا لاحتياجات المواطنين والتي تتضمن "إنشاء وتطوير مواقف وأسواق حضرية ومجمعات تجارية" على أن يجري تنفيذها بالتنسيق مع كافة الجهات التنفيذية ، مؤكدًا أن الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تعمل بخطى سريعة على تنمية الصعيد وتضع هذ الملف على رأس أولوياتها بهدف الارتقاء بمستوى التنمية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين مشيرًا إلى متابعته المستمرة والميدانية لكافة المشروعات التي يجري تنفيذها بالقرى والمراكز وتسهيل كافة الإجراءات أمام التنفيذ وفقًا للاشتراطات الفنية ومعايير الجودة منوهًا إلى انه جارى تنفيذ ربط الخطة الاستثمارية للمحافظة مع خطط القطاعات الخدمية والمرافق بها ومع المخططات العمرانية وتكاملها ضمن رؤية تخطيطية استراتيجية وخطة تنمية متكاملة للمحافظة مع مراعاة ربطها بـ "رؤية مصر ٢٠٣٠" وتوطين أهداف التنمية المستدامة .