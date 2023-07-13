المياه تعلو عن الحد المسموح.. تفاصيل أسوأ كارثة بالهند منذ 45 عاما

في واحدة من أسوأ الفيضانات التي شهدتها الهند في السنوات الأخيرة، غمرت المياه الطرق الرئيسية في العاصمة الهندية دلهي، حيث فاضت المياه من نهر يامونا عليها. وتزايد منسوب المياه في النهر منذ يوم الأربعاء بعد أن تجاوز أعلى مستوى له على الإطلاق منذ أكثر من 45 عامًا.

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، أجلت السلطات الآلاف من المناطق المنخفضة القريبة وحولت حركة المرور عن الطرق الرئيسية. وتقول المصادر إن شمال الهند شهد هطول أمطار قياسية حتى الآن في موسم الرياح الموسمية هذا، الذي بدأ في يونيو.

الفيضانات تضرب الهند

وبلغ عدد الوفيات بسبب الفيضانات في الولايات المجاورة أكثر من 88 شخصًا، بينما تعاني دلهي الآن من آثار الفيضانات الخطيرة التي تسببت في غرق العديد من الطرق والمناطق السكنية.

ولقي 88 شخصًا على الأقل حتفهم في هيماشال براديش منذ بدء هطول الأمطار أواخر الشهر الماضي ، بينما شهدت ولايات مجاورة مثل البنجاب وهاريانا أيضًا فيضانات شديدة.

وارتفع منسوب مياه نهر يامونا صباح الخميس إلى 208.46 مترًا من 207.49 مترًا في اليوم السابق - وهو أعلى مستوى منذ 45 عامًا، وغمرت المياه العديد من المناطق المنخفضة والطرق. تُظهر مقاطع الفيديو المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي سيارات وحافلات مغمورة بالمياه في الشوارع.

أسوأ فيضانات في الهند منذ 45 عاما

فيما أعلن كيجريوال، يوم الخميس، للصحفيين أن المدارس والكليات والجامعات في العاصمة الهندية ستظل مغلقة حتى يوم الأحد، وأشار إلى أن موظفي الحكومة، باستثناء من يقدمون الخدمات الأساسية، يمكنهم العمل من المنزل. وأضاف أنه يتم إصدار استشارات للمكاتب الخاصة أيضًا للعمل من المنزل.

تم إغلاق ثلاث محطات لمعالجة المياه في دلهي بسبب الوضع الشبيه بالفيضانات، وأكد كيجريوال أنه يجب تقنين المياه، ومن المرجح أن يواجه الناس نقصًا في المياه لبضعة أيام.

وتم حظر المركبات الثقيلة، باستثناء تلك التي تقدم الخدمات الأساسية، من دخول دلهي. وتم نقل أكثر من 16,000 شخص إلى خيام الإغاثة التي نصبتها حكومة دلهي تحت الجسور العلوية، وتم نشر فرق الإغاثة في حالات الكوارث في العديد من المناطق، ولا تزال جهود الإنقاذ جارية في المناطق التي غمرتها الفيضانات.