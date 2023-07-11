فيضانات وانهيارات أرضية في ثلاث دول| ماذا يحدث؟

قدمت مذيعة صدى البلد ندى ماهر تغطية خاصة حول الانهيارات والفيضانات التى حدثت فى ثلاث دول متفرقة وما تداعيات هذه الفيضانات وتأثيرها على هذه الدول.

تغيرات مناخية قوية تضرب العالم آخرها فيضانات مدمرة تضرب قارة آسيا تتسبب في خسائر بشرية ومادية كبيرة ، خلال الأيام الأخيرة تشهد مناطق عديدة في آسيا فيضانات مدمرة بسبب هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة تتزامن مع موسم الأمطار الموسمية.

أما عن أسباب هذا التغير المناخي فتعتبر أولها زيادة درجة حرارة سطح الأرض بسبب ارتفاع انبعاثات غازات الدفيئة، مما يزيد من تبخر الماء وحمله في الغلاف الجوي، وبالتالي يزيد من كمية وشدة الهطول، أيضا تغير نمط التيارات المحيطية والغلاف الجوي، مثل ظاهرتي النينو والنينا والانحراف المؤقت للمحيط الهندي، مما يؤثر على توزيع المطر والحرارة في مناطق مختلفة من آسيا.

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