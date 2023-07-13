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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

وكيل التعليم بالغربية: لا شكاوى في امتحانات مواد الجبر والفلسفة والأحياء| صور

فرحة طلاب وطالبات
فرحة طلاب وطالبات الثانوية العامة بالغربية

أكد ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، عدم تلقى غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية شكاوى رسمية من طلاب الصف الثالث الثانوى العام  حتى الأن، حول أى مشكلات بامتحان مادة الأحياء للشعبة العلمية علوم، ومادة الرياضة البحتة (الجبر والهندسة الفراغية) شعبة الرياضيات، ومادة الفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية.

خلال جولته المسائية محافظ الغربية يتفقد مستشفى الأورام الجديد وأعمال توسعة مدخل طنطا

وأوضح "حسن"، إن عدد الطلاب والطالبات الذين يؤدون امتحانات الثانوية العامة 2023 بمحافظة الغربية، 41 ألفا و41 طالبا وطالبة 22 ألفا و606 طلاب بالشعبة العلمية قسم علوم و4 آلاف و977 طالبا وطالبة بالشعبة العلمية قسم رياضة ، و13 ألفا و348 طالبا وطالبة للشعبة الأدبية و110 طلاب للدولي، وذلك داخل 116 لجنة، منها 57 لجنة تابعة لقطاع الإسكندرية، و59 لجنة موزعة على قطاع المنصورة.

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الثانوية العامة الجبر والهندسة الفراغية الجبر والهندسة الصف الثالث الثانوي الصف الثالث الشعبة العلمية امتحانات الثانوي امتحانات الثانوية العامة 202 الغربية

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