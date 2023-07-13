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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحمد حسن: مروان عطية يغيب عن مباراة الأهلي والزمالك

أحمد حسن
أحمد حسن

نعي  أحمد حسن لاعب منتخب مصر السابق،مروان عطية لاعب النادي الأهلي، في وفاة والده عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

 

وكتب أحمد حسن:"مروان عطية يغادر معسكر الأهلي بسبب وفاة والده ويغيب عن مباراة الزمالك.

 

يلتقي فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر، نظيره، نادي الزمالك، بقيادة أوسوريو، اليوم الخميس، في مباراة القمة رقم 126، على ملعب استاد القاهرة، في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وتوج فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي ، بلقب الدوري الممتاز؛ بعد فوز سيراميكا كليوباترا على بيراميدز بهدفين مقابلهدف، فيما احتل الزمالك المركز الثالث في ترتيب جدول الدوري المحلي.


 

معلقو مباراة الأهلي والزمالك 

قررت شبكة قنوات “أون تايم سبورت” إسناد التعليق على مباراة القمة رقم 126 في الدوري الممتاز بين الأهلي وغريمهالتقليدي نادي الزمالك إلى كوكبة من المعلقين على النحو التالي: 

أون تايم سبورت 1 
القناة الصوتية الأولى مدحت شلبي 
القناة الصوتية الثانية حاتم بطيشة 
أون تايم سبورت 2
القناة الصوتية الأولى أيمن الكاشف 
القناة الصوتية الثانية مؤمن حسن

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