عمرو الصفتي : أتوقع فوز الزمالك في لقاء القمة.. وأين مبادئ الأهلي من ضم إمام عاشور؟ (حوار)

يترقب عشاق كرة القدم المصرية والعربية، مواجهة كلاسيكية بين الأهلي وغريمه التقليدي، الزمالك، اليوم الخميس، في تمام الثامنة والنصف مساء، على استاد القاهرة الدولي، في اللقاء المؤجل من الجولة 31 ببطولة الدوري الممتاز.

ورغم حسم الأهلي لقب الدوري رسميًا لصالحه، إلا أن مباراة القمة بمثابة بطولة خاصة وذات أهمية كبرى لدى جمهور القطبين، بغض النظر عن أوضاع أو ترتيب الفريقين.

ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري المصري برصيد 75 نقطة، بينما يحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 59 نقطة.

عمرو الصفتي مدافع نادي الزمالك السابق، يتحدث لموقع “صدى البلد” عن توقعاته لمباراة القمة بين الأهلي والزمالك، ورأيه في أنباء انضمام إمام عاشور إلى النادي الأهلي، والعديد من الأمور التي تخص القلعة البيضاء.

نص الحوار:

في البداية.. كيف ترى قمة الأهلي والزمالك الليلة؟

الزمالك يحتاج للفوز أكثر من الأهلي، لأن الأهلي حقق العديد من الألقاب في الفترة الأخيرة عكس الزمالك الذي عانى حالة انكسار، لذلك ستكون دوافعه أكبر.

ما توقعاتك لنتيجة المباراة؟

أتوقع فوز الزمالك بنتيجة 2-1، مع تألق زيزو وشيكابالا.

ما رأيك في مستوى الزمالك هذا الموسم؟

موسم للنسيان، لكن أعتقد أنه مجرد فترة لترتيب الأوضاع داخل الفريق بعد الفوز بلقب الدوري آخر موسمين، وسيبدأ الفريق في العودة إلى مستواه الطبيعي من خلال ضم صفقات جيدة.

ما الصفقات التي يحتاجها الزمالك في الموسم الجديد في رأيك؟

الزمالك بحاجة لإعادة عدد من اللاعبين الذين رحلوا للنهوض مجددا مثل فرجاني ساسي وطارق حامد وأشرف بن شرقي، لو حافظ الزمالك على هؤلاء اللاعبين لتوج بلقب الدوري للموسم الثالث على التوالي.

هل تؤيد استمرار أسوريو في تدريب الزمالك أم رحيله؟

أوسوريو يسير بخطى جيدة مع نادي الزمالك رغم وجود نفس العناصر التي فشل فيريرا في تحقيق نتائج إيجابية بها هذا الموسم، لكنه يحتاج إلى تدعيمات في الموسم الجديد، لذلك أؤيد استمراره.

ما تعليقك على أنباء انتقال إمام عاشور للنادي الأهلي؟

الزمالك غير قادر على تحمل قيمة استعادة إمام عاشور في الوقت الحالي، كما أن هذا سيتسبب في مشاكل داخل غرفة ملابس الفريق، لكن أريد أعرف أين مبادئ الأهلي من صفقة إمام عاشور؟ هذا اللاعب سبّ رموز الأهلي، أنا مش شايف أي مبادئ في هذه الصفقة، هل لو اعتذر رمضان صبحي سيفتح له الأهلي أبوابه مجددا؟ لا أعتقد ذلك، صفقة إمام عاشور علامة استفهام كبيرة.

ما تعليقك على اهتمام عدد من الأندية الأوروبية بضم أحمد زيزو نجم الزمالك؟

زيزو أفضل لاعب في مصر حاليا، ومن الصعب التفريط فيه، لأنه يمثل 70 % من قوة النادي، وجماهير الزمالك لن تقبل برحيله.

ما رأيك في الأجواء الحالية داخل نادي الزمالك؟

كل شيء يحدث في الزمالك بالمزاج، مجالس ترحل وتأتي لجان معينة ثم ترحل وتأتي مجالس أخرى، نفسي أشوف الحاجات داخل النادي الأهلي، لكن ده مبيحصلش، هذه الأمور تحدث داخل الزمالك فقط.

هل شيكابالا قادر على مواصلة اللعب مع الزمالك أم حان وقت اعتزاله في رأيك؟

شيكابالا قادر بالطبع على مواصلة اللعب، مفيش لاعب في مصر حاليا مهاري مثل شيكابالا، لأن المواهب أصبحت قليلة في مصر.

كيف ترى حظوظ الزمالك في التتويج بلقب البطولة العربية؟

لا بد من التدعيم قبل بداية الموسم بـ 3 أو 4 صفقات سوبر، لكن إذا ذهب بنفس العناصر الحالية أعتقد من الصعب أن ينافس.