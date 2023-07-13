أصبحت منتشرة.. استشاري الطب النفسي: مخاطر كبيرة لتشخيص الأمراض على الإنترنت|فيديو

‏قال الدكتور محمد حمودة، استشاري الطب النفسي، أن مشكلة تشخيص الأمراض عن طريق الإنترنت أصبحت منتشرة، محذرا “أمر خاطئ ونرى في هذه الفترة بعض الأشخاص يقومون بالبحث عن المرض عن طريق كتابة الأعراض التي يعانون منها”.

وأضاف “حمودة”، خلال لقائه ببرنامج "صباحك مصر"، مع الإعلامي "هشام عاصي"، المذاع عبر فضائية "mbc masr 2"، أن الإحصائيات تقول أن هناك شخصين من كل 5 أشخاص يفعلون هذا الأمر، والمشكلة الأكبر بعد أن يقومون بتشخيص المرض عن طريق الإنترنت يبحثون عن العلاج دون الرجوع إلى أي طبيب، ويتخيل ذلك الشخص انه يعالج نفسه بنفسه.

خطورة العلاج من الإنترنت

وأوضح أن هناك إحصائية تقول بأن حوالي 42% من هؤلاء الأشخاص ‫Google‬ قد شخصهم أنهم مرضي سرطان، وهم ليسوا مرضى من الأساس.