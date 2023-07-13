الجمعية المصرية للتغذية: متلازمة الأكل العاطفي ليست بسيطة.. وتحتاج تدخل الطب النفسي|فيديو

أكد الدكتور كريم جمال، عضو الجمعية المصرية للتغذية، أن متلازمة الأكل العاطفي هي تناول الطعام كرد فعل للمشاعر، سواء مشاعر سلبية أو إيجابية.

وقال “جمال” إن البعض عند تعرضهم للحزن يلجأون إلى تناول الطعام كنوع من تفريغ المشاعر، والبعض عند المشاعر الإيجابية يتناولون الطعام كنوع من تعزيز هذه المشاعر.

متلازمة الأكل العاطفي في المراحل المتأخرة يكون الطب النفسي له الدور الأكبر في علاجها

وأضاف كريم جمال، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "8 الصبح" المذاع على فضائية "DMC"، أن متلازمة الأكل العاطفي ليست مشكلة بسيطة، ولها العديد من الأبعاد، ويشترك بها الطرف الغذائي والنفسي للتمكن من تخطيها.



وأوضح عضو الجمعية المصرية للتغذية أن متلازمة الأكل العاطفي في المراحل المتأخرة التي تصل لمرحلة اضطرابات الأكل، يكون الطب النفسي له الدور الأكبر في علاجها، ويتم أخذ بعض الأدوية لتنظيم مستويات النواقل الكيميائية في الدماغ، ولكن في المراحل الأولى من متلازمة الأكل العاطفي يكون التدخل الغذائي فعالا للغاية.