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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

ارتياح لسهولة «الفلسفة» واختلاف آراء الطلاب حول الأحياء بالوادي الجديد

طلاب الثانويه
طلاب الثانويه

أكد طلاب الشعبة الأدبية للثانوية العامة في الوادي الجديد، سهولة امتحان مادة الفلسفة والمنطق، مؤكدين ان الأسئلة كانت فى مستوى الطالب المتوسط.
فيما اختلفت آراء طلاب الشعبة العلمية حول امتحان مادة الأحياء، ففى الوقت الذي أشار عدد من الطلاب إلى حاجة الامتحان لوقت إضافى للإجابة على الأسئلة وأن الامتحان ضم عدد من الأسئلة الصعبة، لفت عدد آخر من الطلاب إلى سهولة عدد من الأسئلة.

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وكان ١٩٩٨ طالب وطالبة في الوادي الجديد تقدموا اليوم لأداء امتحانات الثانوية العامة فى مواد الجبر والهندسة الفراغية لطلاب شعبة الرياضيات ،والاحياء لطلاب الشعبة العلمية، والفلسفة والمنطق لطلاب الشعبة الأدبية.

https://fb.watch/lLukkjq3Yi/?mibextid=Nif5oz

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