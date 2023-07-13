طلاب الشهادة الثانوية العامة بجنوب سيناء يحتفلون بانتهاء ماراثون الامتحانات بالدف والفوم

احتفل طلاب وطالبات الشهادة الثانوية العامة بجنوب سيناء، اليوم الخميس، عقب خروجهم من لجان الامتحان بالفوم وثلج الأفراح.

وقامت الطالبات بالعزف على الدف والرقص مع الأغاني، معربين عن فرحتهم بانتهاء ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2023.

كما حرص أولياء أمور الطلاب على مشاركة الطلاب فرحتهم، وتوزيع الشيكولاتة والورود على الطلاب وسط فرحة كبيرة بانتهاء الامتحانات.

وتباينت آراء طلاب وطالبات الشهادة الثانوية العامة بجنوب سيناء بالشعبين الأدبية والعلمية حول مدى سهولة وصعوبة أسئلة الامتحانات، مؤكدين أن امتحانات مادة الأحياء كان يوجد بها بعض الأسئلة الصعبة، بينما أكد طلاب الشعبة الرياضيات أن أسئلة الجبر والهندسة الفراغية كان يوجد بها بعض التكات ولكنها في العموم في مستوى الطالب المتوسط.

وأوضح طلاب الشعبة الأدبية، أن أسئلة امتحانات مادة الفلسفة والمنطق كانت سهلة ولكنها تحتاج إلى وقت أطول.

وأكدت غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المديرية، أن امتحانات الشهادة الثانوية العامة انتهت دون رصد أي مخالفات، أو حالات غش داخل اللجان، ولم تتلق الغرفة أي شكاوى بشأن أسئلة الامتحانات.

وأدى اليوم، الخميس، طلاب وطالبات الشعبة العلمية "العلوم" بجنوب سيناء، الامتحانات في مادة "الأحياء".

وأدى طلاب شعبة الرياضيات الامتحانات في مادة الرياضة البحتية "الجبر والهندسة الفراغية"، وأدى طلاب الشعبة الأدبية الامتحانات في مادة "الفلسفة والمنطق".

جدير بالذكر أن 1199 طالبا وطالبة أدوا امتحانات الشهادة الثانوية العامة بجنوب سيناء داخل 8 لجان بمدن طور سيناء، وشرم الشيخ، وأبورديس، وأبوزنيمة، ورأس سدر، ودهب، ونويبع، وسط إجراءات أمنية واحترازية مشددة.

فرحة الطالبات

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