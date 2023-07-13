عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

طلاب الشهادة الثانوية العامة بجنوب سيناء يحتفلون بانتهاء ماراثون الامتحانات بالدف والفوم

فرحة طالبات جنوب
فرحة طالبات جنوب سيناء بانتهاء الامتحانات

احتفل طلاب وطالبات الشهادة الثانوية العامة بجنوب سيناء، اليوم الخميس، عقب خروجهم من لجان الامتحان بالفوم وثلج الأفراح. 

وقامت الطالبات بالعزف على الدف والرقص مع الأغاني، معربين عن فرحتهم بانتهاء ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2023.

كما حرص أولياء أمور الطلاب على مشاركة الطلاب فرحتهم، وتوزيع الشيكولاتة والورود على الطلاب وسط فرحة كبيرة بانتهاء الامتحانات.

وتباينت آراء طلاب وطالبات الشهادة الثانوية العامة بجنوب سيناء بالشعبين الأدبية والعلمية حول مدى سهولة وصعوبة أسئلة الامتحانات، مؤكدين أن امتحانات مادة الأحياء كان يوجد بها بعض الأسئلة الصعبة، بينما أكد طلاب الشعبة الرياضيات أن أسئلة الجبر والهندسة الفراغية كان يوجد بها بعض التكات ولكنها في العموم في مستوى الطالب المتوسط.

وأوضح طلاب الشعبة الأدبية، أن أسئلة امتحانات مادة الفلسفة والمنطق كانت سهلة ولكنها تحتاج إلى وقت  أطول.

وأكدت غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المديرية، أن امتحانات الشهادة الثانوية العامة انتهت دون رصد أي مخالفات، أو حالات غش داخل اللجان، ولم تتلق الغرفة أي شكاوى بشأن أسئلة الامتحانات.

وأدى اليوم، الخميس، طلاب وطالبات الشعبة العلمية "العلوم" بجنوب سيناء، الامتحانات في مادة "الأحياء". 

وأدى طلاب شعبة الرياضيات الامتحانات في مادة الرياضة البحتية "الجبر والهندسة الفراغية"، وأدى طلاب الشعبة الأدبية الامتحانات في مادة "الفلسفة والمنطق".

جدير بالذكر أن 1199 طالبا وطالبة أدوا امتحانات الشهادة الثانوية العامة بجنوب سيناء داخل 8 لجان بمدن طور سيناء، وشرم الشيخ، وأبورديس، وأبوزنيمة، ورأس سدر، ودهب، ونويبع، وسط إجراءات أمنية واحترازية مشددة.

فرحة الطالبات

IMG_٢٠٢٣٠٧١٣_١٢٢٣٤٢
IMG_٢٠٢٣٠٧١٣_١٢٢٣٤٢
IMG_٢٠٢٣٠٧١٣_١٢٢٣٣٣
IMG_٢٠٢٣٠٧١٣_١٢٢٣٣٣
IMG_٢٠٢٣٠٧١٣_١٢١١٠٤
IMG_٢٠٢٣٠٧١٣_١٢١١٠٤
IMG_٢٠٢٣٠٧١٣_١٢١١٠٣
IMG_٢٠٢٣٠٧١٣_١٢١١٠٣
طلاب الثانوية يحتفل الفوم الزغاريد جنوب سيناء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نجم الأهلي يغادر المعسكر بعد وفاة والده وشكوك حول مشاركته أمام الزمالك

تراجع تاريخي في أسعار الذهب .. وعيار 21 الآن يسجل هذا الثمن

رسميا.. الفيفا يرفع الإيقاف عن ديانج ويمنحه فرصة المشاركة بمباراة الأهلي والزمالك

شوبير يوجه صدمة لعشاق الأهلي قبل مواجهة الزمالك

مروان عطية يودع والده إلى مثواه الأخير بمسقط رأسه في كفر الدوار.. صور

لاعب مفاجأة يقترب من تشكيل الأهلي الأساسي أمام الزمالك

قرار عاجل من وزير التعليم بشأن تظلمات الثانوية العامة 2023

هل يؤثر على القمة 126.. الأهلي يتلقى قرارا صادما من لجنة الانضباط

موضوعات متعلقة

سعادة بين طلاب الثانوية العامة في جنوب سيناء بامتحانات اللغة الإنجليزية

بحضور المحافظ.. قصور ثقافة جنوب سيناء تحتفل بعيد الأضحى وذكرى ثورة يونيو

ترشيحاتنا

يديعوت أحرونوت: صمت إسرائيل تجاه استفزازات حزب الله سينتهي قريبا

أول تعليق من رئيس الوزراء الإثيوبي بعد لقائه بـ السيسي

مقتل 850 فردا .. بيان عاجل من الدفاع الروسية بشأن خسائر الجيش الأوكراني

السفير التركي بالقاهرة : ارتفاع كبير في أعداد سيّاحنا بمصر الفترة المقبلة |خاص

وزراء خارجية الدول السبع ينددون بإطلاق كوريا الشمالية لصاروخ باليستي

القباج تشهد تكريم مديريات التضامن الفاعلة في مُبادرة "مودة" بالعاصمة الإدارية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل الحروب العالمية.. بيع علبة شوكولاتة مغلقة منذ عام 1902

عشبة غير متوقعة تقوي الذاكرة وتحارب الالتهابات .. اكتشفها

بعد انفصالهما للمرة الثانية.. 10 صور صادمة جمعت نسرين طافش وزوجها

هل يؤثر على القمة 126.. الأهلي يتلقى قرارا صادما من لجنة الانضباط

فيديو

كولر في ورطة.. الأهلى يتلقى صدمة قبل اللقاء والموعد الحقيقي لفتح المدرجات

مفاجأة في سعر الدولار.. والذهب يعود للصعود| ماذا يحدث؟

إمام عاشور.. شوبير يفجر مفاجأة وميدو يكشف التفاصيل| فيديوجراف

تعنيف وقسوة .. فيديو مسرب في حضانة للصغار يهز لبنان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الذين استعادوا لنا التاريخ

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: سيناريوهات تسليم المقاتلات الغربية إلى كييف

هند عصام

هند عصام تكتب: الفلاح الفصيح يكبح جماح الظلم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 500 يوم على النزاع الروسي الأوكراني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أم المشاكل

مني أحمد

منى أحمد تكتب: هل تتغير معادلة الحرب الروسية الأوكرانية؟

محمد الصاحى يكتب: ليالي اللغة العربية.. وإبداعات جامعة الإسكندرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ