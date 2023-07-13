لمتابعة المشروعات.. وزير الكهرباء يترأس اجتماع هيئة الطاقة المتجددة

عقد صباح أمس الأحد، مجلس إدارة هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة ، بجلسته الثالثة لعام 2023 ، برئاسة الدكتور محمد شاكر المرقبي – وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث استعرض المجلس ما يلى :-

- آخر مستجدات الاستثمار فى الهيدروجين فى مصر ، ونتائج مؤتمر الأطراف السابع والعشرون - COP 27 ، وكذا مذكرات التفاهم والاتفاقيات التي تم توقيعها أثناء المؤتمر ، والجهود التي تقوم بها الدولة فى مجال الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر ، والتي أثمرت خلال هذا الشهر عن ما يلى :-



أولا : مشروعات إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح

- بتاريخ 6/6/2023 تم بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة توقيع ملحق موقع وإحداثيات أرض مشروع إنتاج الطاقة الكهربائية من طاقة الرياح بقدرة 10 جيجاوات مع تحالف (شركة أبوظبي لطاقة المستقبل، شركة حسن علام يوتيليتيز بي في، شركة انفينيتي باور هولدينج بي في) ، والتي بموجبها سوف يبدأ التحالف في إجراء القياسات والدراسات الفنية اللازمة لإنشاء المشروع ،وذلك بالأرض المخصصة لصالح الهيئة بمنطقة غرب سوهاج ، ليكون بذلك أكبر مشروعات الطاقة المتجددة فى مصر والمنطقة والتى يقوم بتنفيذها وتمويلها القطاع الخاص .



ثانيا : شركات الاتصالات

- بتاريخ 7/6/2023 تم بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، توقيع 4 عقود مع شركات الاتصالات العاملة فى مصر ، بغرض شراء طاقة كهربائية منتجة من محطات الطاقة الكهربائية المتجددة المملوكة للهيئة لتغطية استهلاكات شركات الاتصالات ، وذلك عن طريق استخدام شبكات الشركة المصرية لنقل الكهرباء وشركات التوزيع ، حيث أصدر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك خلال هذا الشهر ،سعر البيع لمدة عام (فترة التعاقد) بدءً من شهر يوليو 2023 ، بقيمة 127قرش/ك.و.س (مقسمة بين الهيئة والشركة المصرية لنقل الكهرباء وشركات التوزيع) .

كما استعرض المجلس ما قامت به الهيئة لإعداد منظومة لحصر أصول الهيئة المختلفة من أراضى ومنشآت من خلال قاعدة بيانات جغرافية Geographical database)) مع حصر شامل لكافة قرارات التخصيص ، عقود الملكية وايضاً عقود التسجيل بالشهر العقارى وذلك فى اطار الدور المنوط بالهيئة وتوجه الدولة نحو ميكنة ورقمنة الأصول التابعة للدولة.

- هذا وقد استعرض المجلس أيضاً تطور الأداء الحالي للهيئة على المستويين الفني والمالي، والمجهودات المبذولة لرفع كفاءة تشغيل وصيانة كل من مجمع رياح الزعفرانة ومجمع رياح جبل الزيت وباقي مشروعات الهيئة مع وصول قدرات مشروعات الهيئة المركبة 1341 ميجاوات ، وموقف مشروعات الهيئة الجاري العمل عليها ، حيث تقوم الهيئة حاليًا بإنشاء مشروع طاقة رياح قدرة 252 ميجاوات بمجمع خليج السويس على البحر الأحمر بإجمالي استثمارات تصل إلى 4مليار جنيه ، وينتظر بدء تشغيله بنهاية العام الحالى . ويأتي هذا في الوقت الذي يتوقع فيه أن يضم مجمع خليج السويس لطاقة الرياح أكثر من ثلاثة آلاف ميجاوات تنفذ من خلال شركات القطاع الخاص الدولية والوطنية، فى إشارة إلى جاذبية مجالات الاستثمار في مصر، ومن ضمنها قطاع الطاقة المتجددة.

- وفى نهاية الاجتماع أشاد الدكتور شاكر بالجهود المبذولة من قبل العاملين ومجلس إدارة هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة لإجراء أعمال الصيانة وخطط الإصلاح مما يسهم فى رفع المعدلات الإنتاجية وخفض التكلفة، مؤكداً على ضرورة الإستمرار على هذا النهج وتكاتف الجهود من أجل تحقيق الأهداف المخطط لها فى إطار تنفيذ الخطة الأستراتيجية للدولة بالتعاون مع القطاع الخاص، الشريك الرئيسي .