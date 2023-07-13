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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

خبير يطالب أولياء الأمور بقياس قدرة أبنائهم على القراءة والكتابة في سن مبكرة

طلاب
طلاب

أكد الدكتور محمد فتح الله، الخبير التربوي، وأستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، أن تطوير مهارات الطلاب في مستويات التفكير المختلفة يعتبر أمرًا هامًا في التعليم. يجب أن تكون المناهج التعليمية مصممة بشكل يتيح للطلاب تطوير مهارات التفكير النقدي والإبداعي وحل المشكلات.

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خبير: الاهتمام بالقراءة خلال الإجازة الخطوة الأولى نحو تغيير مستقبل الطلاب

وأوضح أستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، أن من يمارسوا القراءة في فترة الاجازة قلة ضعيفة ومن يمارسها يستند إلى بناء أساس قوي لمهارة حب القراءة، لان القراءة تساهم في تنمية الخيال والابتكار وتعزز مهارات الكتابة والتعبير، وتقدم القراءة للطلاب فرصة للاستمتاع بالقصص والمغامرات والمعلومات المثيرة، مما يعزز حبهم للمعرفة ويحفزهم على الاستمرار في تطوير مهاراتهم القرائية.

وأشار الدكتور محمد فتح الله، إلى أن من خلال تقييم قدرة الأطفال على القراءة والكتابة في سن مبكرة، يمكن للأهل اكتشاف أي نقاط قوة أو ضعف والعمل على تطويرها ودعم التعلم المستمر، ويجب أن يتم تحفيز الأطفال وتقديم الدعم الملائم لهم لتطوير مهارات القراءة والكتابة التي ستكون أساسًا قويًا لتعلمهم في المستقبل.

وطالب الخبير التربوي، أولياء الأمور بقياس قدرة أبنائهم على القراءة والكتابة في سن مبكرة، موضحًا أن يمكن للأهل متابعة وملاحظة تطور مهارات القراءة والكتابة لدى أبنائهم من خلال بعض الخطوات التالية:

-تشجيع الاهتمام بالكتب والقصص:

قراءة القصص والكتب المناسبة لعمر الطفل وتعزيز حب القراءة من خلال القصص المشوقة والممتعة.

-المشاركة النشطة في الحوار والمناقشة:

تشجيع الطفل على التعبير عن أفكاره وتوجيه الأسئلة المشجعة للتفكير والحوار بعد القراءة.

-توفير الوقت والمكان المناسبين للقراءة:

تخصيص وقت يومي للقراءة وتوفير مكان هادئ ومريح يساعد الطفل على التركيز والاستمتاع بالقراءة.

-تقديم الدعم والتشجيع:

تحفيز وتشجيع الطفل عند تحقيق تقدم في مهارات القراءة والكتابة وتوجيهه نحو التحسين المستمر.

-الاستفادة من التكنولوجيا:

استخدام تطبيقات وبرامج تعليمية تساعد على تعزيز مهارات القراءة والكتابة بشكل تفاعلي وممتع.

المناهج التعليمية تطوير مهارات التفكير تشجيع الاهتمام بالكتب والقصص تطوير مهارات القراءة المشاركة النشطة في الحوار تعزيز حب القراءة تقديم الدعم والتشجيع Jobs Education

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