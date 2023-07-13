مصطفى يونس : أتمنى انضمام زيزو للأهلي بعد إمام عاشور .. وعلينا نسيان كلمة مبادئ |حوار

بات اللاعب إمام عاشور، لاعب فريق ميتلاند الدنماركي حديث الشارع الرياضي المصري، تزامنا مع أنباء توقيعه للنادي الأهلي.

واستقبلت جماهير النادي الأهلي أنباء توقيع إمام عاشور بين مؤيد ومعارض، إذ يرى البعض أن اللاعب إضافة فنية قوية للمارد الأحمر في وسط الملعب، بينما يرى البعض الآخر أنها صفقة تتعارض مع مبادئ القلعة الحمراء، بسبب سبّ اللاعب لرموز الأهلي في وقت سابق.

وبعيدا عن صفقة إمام عاشور، يترقب عشاق كرة القدم المصرية والعربية، قمة بين الأهلي والزمالك، اليوم الخميس، في تمام الثامنة والنصف مساء، على استاد القاهرة الدولي، في اللقاء المؤجل من الجولة 31 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ورغم حسم الأهلي لقب الدوري رسميا لصالحه، إلا أن مباراة القمة تعد بمثابة بطولة خاصة وذات أهمية كبرى لدى جمهور القطبين، بعض النظر عن أوضاع أو ترتيب الفريقين.

ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري المصري برصيد 75 نقطة، بينما يحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 59 نقطة.

مصطفى يونس، أحد نجوم النادي الأهلي على مر تاريخه، يتحدث لموقع “صدى البلد”، عن مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، ورأيه في صفقة انتقال إمام عاشور إلى القلعة الحمراء.

نص الحوار:

في البداية: كيف ترى مباراة الأهلي والزمالك اليوم؟

بالنسبة لمسابقة الدوري فهي مباراة تحصيل حاصل، لكن بالنسبة لقيمة الناديين فهي بطولة خاصة، لأن الخسارة قد تعكنن على الأهلي بعد الألقاب والنجاحات الأخيرة.

ما توقعاتك لمباراة القمة؟

أتمنى بالطبع فوز الأهلي، كما أنه الأفضل من جميع الجوانب، واسم الأهلي يخض أي فريق وعلى رأسهم الزمالك، لكن في المقابل الزمالك ليس لديه ما يبكي عليه.

من وجهة نظرك .. ما الفارق بين مستوى الأهلي تحت قيادة كولر وموسيماني؟

نفس الفارق بين السماء والأرض لصالح كولر، مارسيل كولر استطاع تطوير الفريق، أنظر مثلا إلى بيرسي تاو، نحن نحكم على المدرب من خلال مدى قدرته على تطوير اللاعبين، أما بالنسبة للبطولات فالأهلي دائما ما يفوز بالألقاب، ما الجديد؟، موسيماني اعتبره واحدا من أفشل المدربين الذين دربوا الأهلي.

ماذا يحتاج الزمالك للعودة للمنافسة على الألقاب من جديد؟

الزمالك يحتاج إلى استقرار وانفصال الكرة عن الجانب الإداري، ما يميز الأهلي أنه مؤسسة لكل فرد فيها دور محدد، عكس الزمالك يديره شخص واحد، وأنا كأهلاوي لست سعيدا بهذا الأمر.

ما تعليقك على أنباء انضمام إمام عاشور للنادي الأهلي؟

من الناحية الفنية أنا أول من تمنيت وتحدثت عن انضمام إمام عاشور إلى النادي الأهلي، وعلينا أن ننسى “المبادئ والهجص ده”، وأوجه التحية لمن قام بهذه الصفقة وأتمنى انضمام أحمد سيد زيزو لاعب نادي الزمالك أيضا، أصبحنا في زمن الاحتراف واللي معهوش ميلزموش.

ما رأيك في أسوريو مدرب الزمالك؟

أسوريو مدرب جيد جدا، ولو حافظ الزمالك على عناصره الأساسية لأصبح في مكانة أخرى، أيضا الاستقرار له دور، لأن الزمالك يدخل اللقاء مهزوما بسبب تصريحات مرتضى منصور عن التحكيم، مثلما حدث مع الأهلي قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا الموسم الماضي، إذ تسببت التصريحات والكلام الكثير في الهزيمة، لكن هذا الموسم ركزنا على الكرة فقط لذلك حققنا اللقب.

أخير.. ما موقفك من العودة للتدريب؟

أرحب بالعودة، لكن الأمر يعتمد على وجود عروض.