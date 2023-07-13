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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

آمال إبراهيم توضح تأثير السوشيال ميديا والموبايلات على علاقتنا الأسرية

الدكتورة آمال إبراهيم
الدكتورة آمال إبراهيم استشاري العلاقات الأسرية

‏قالت الدكتورة آمال إبراهيم استشاري العلاقات الأسرية، إنه في آخر عقدين، المجتمعات تعرضت إلى تغيرات كثيرة بسبب انتشار غير مسبوق لاستخدام شبكات وسائل التواصل الاجتماعي.

وتابعت آمال إبراهيم خلال لقائها ببرنامج "صباحك مصري"، مع الإعلامي هشام عاصي، المذاع عبر فضائية "mbc masr 2"، في البداية كان الناس يستخدمونها عدد ساعات قليل لكن الآن أصبحت جزء رئيسي في اليوم وطوال الوقت الناس بجانب هاتفها المحمول تتابع الرسائل التي تؤثر على حالتها النفسية والمزاجية.

 

الشركات الاستثمارية

 

وأضافت أن الشركات الاستثمارية بدأت تؤثر على الناس من خلال أحلامهم عن طريق عرض الإعلانات والأخبار عن كل ما يحلم به الشخص ويبحث عنه قائلة: "لو شخص نفسه يخس هيبدأ يظهر له الأدوية والوصفات"، ويزيد من أرباحهم وكل ذلك يؤثر على الأشخاص وعلى المجتمع والعلاقات الأسرية.

الدكتورة آمال إبراهيم وسائل التواصل الإجتماعي هشام عاصي الشركات الاستثمارية العلاقات الأسرية

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