اجتماع مهم بين الصين وروسيا في جاكرتا

التقي كبير الدبلوماسيين الصينيين، وانج يي، اليوم الخميس، وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في جاكرتا.

وقال وانج يي، إنه في مواجهة قرن من التغييرات، تدعم الصين وروسيا بعضهما البعض بقوة في حماية المصالح المشروعة، والالتزام بطريق التعايش المتناغم والتعاون المربح للجانبين، وتعزيز التعددية القطبية العالمية وإضفاء الطابع الديمقراطي على العلاقات الدولية.

وأكد كبير الدبلوماسيين الصينيين، أنه يجب على الجانبين اتباع الإجماع المهم لرؤساء الدول، والحفاظ على التبادلات رفيعة المستوى، وتعزيز الاتصال الاستراتيجي والتنسيق، وإظهار مسؤولية الدول الكبرى، وحماية المصالح الوطنية والحفاظ على العدالة الدولية.

وأعرب وانج يي عن أن كلا من الصين وروسيا شريكان في حوار الآسيان، وأن تعزيز التعاون مع دول الآسيان يساعد على بناء توافق في الآراء بشأن التنمية الإقليمية، ودفع عملية التعددية، وتعزيز الرخاء والاستقرار الإقليميين.

وأكد، أن الصين مستعدة للعمل مع روسيا لدعم مركزية الآسيان، والحماية من التدخل من القوى الخارجية، ومساعدة دول الآسيان لفهم الاتجاه الصحيح لتعاون شرق آسيا، والحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة.

ومن جانبه. قال لافروف إن روسيا والصين حافظتا على تبادلات رفيعة المستوى، وأن الاجتماع الناجح بين رئيسي الدولتين هذا العام قد أعطى دفعة قوية للعلاقات الثنائية.

وأكد وزير الخارجية الروسي، أن الجانب الروسي على استعداد للعمل مع الجانب الصيني لتنفيذ التوافق الهام الذي توصل إليه رئيسا البلدين، وزيادة تعزيز التنسيق الاستراتيجي، وتعميق التعاون في مختلف المجالات.