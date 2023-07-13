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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عموري ينضم للفريق الأول بالاتحاد السكندري 5 مواسم قادمة

صدى البلد

نجح مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحى فى تمديد تعاقد المهاجم الواعد عمر فتحى " عمورى " مواليد 2005 أحد أبرز أبناء النادى الصاعدين بقوة ضمن صفوف الفريق الأول لكرة القدم.  

جاء ذلك  بعقد يمتد لمدة خمسة مواسم قادمة . ووافق " عمورى " فوراً على تمديد تعاقده مع نادى الاتحاد السكندرى عقب الجلسة التي عُقدت معه بحضور محمد مصيلحى رئيس النادى  ووالد اللاعب وتم الاتفاق فيها على كافة تفاصيل التعاقد الجديد.

ويحرص مجلس إدارة النادى على تمديد وتجديد التعاقد مع العناصر المميزة و الواعدة من قطاع الناشئين في إطار سياسة المجلس التي تهدف إلى دعم أبناء زعيم الثغر الصاعدين وتوفير أكبر قدر من الاستقرار الفنى لفريق الكرة .
 

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